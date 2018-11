Hoeveel kost een hagelnieuwe Mondeo uit ’96 eigenlijk?

Het zal je nog verbazen.

Het gebeurt niet iedere dag dat we een bijna volledig nieuwe, doch vrij verouderde auto te zien krijgen. Gelukkig is het vandaag weer raak, dankzij een zeer scherpe tip van een lezer. Op een Oostenrijkse website voor Gebrauchtwagens stuitte hij deze week op een net ingereden, eerste generatie Ford Mondeo uit 1996.

Het is bijna vanzelfsprekend dat de Ford Mondeo in kwestie niet een of ander doorsnee uitvoering is, maar een zeer net onderhouden exemplaar van een topmodel. In het specifiek praten we over de zogenaamde Ghia-uitvoering van deze eerste generatie Mondeo. Daar houdt het echter niet op, want de Mondeo Ghia is daarnaast ook nog eens voorzien van de 132 pk sterke tweeliter vier-in-lijnmotor, in plaats van de minder krachtige 1.8 Zetec. Jammer genoeg heeft de oorspronkelijke eigenaar niet voor de 2.5 V6 gekozen, dan had hij liefst 170 pk tot zijn beschikking gehad. Aan de andere kant, diezelfde persoon heeft vierwielaandrijving weer wél aangevinkt, dus alle hoop is zeker niet verloren.

Het is niet duidelijk hoe het leven van de auto er precies uit heeft gezien, maar duidelijk is in ieder geval wel dat de eigenaar (of eigenaren) er weinig mee naar buiten is geweest. In totaal heeft de auto slechts 662 kilometer afgelegd, in ongeveer 22 jaar tijd. Tevens blijkt zowel uit het interieur als het exterieur van de Mondeo dat hij een goed maar weinig avontuurlijk leven heeft gehad.

Nu, wat dien je zoal te betalen voor een Ford Mondeo in deze staat? Volgens de Oostenrijkse dealer een flinke klap geld: 12.800 euro, om precies te zijn. Is dit een eerlijke prijs, of zit er daar iets verkeerds in het water?

Met dank aan Lukas voor de tip!