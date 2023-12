Alfa Romeo Giulia Q bestijgt Porsche 911

Wat zal over 9 maanden het eindresultaat zijn van deze clash tussen de Alfa Romeo Giulia Q en Porsche 911?

Misschien is het een beetje cynisch, maar soms bekruipt ons het gevoel dat de auto cultuur een klein beetje in een lastige fase zit. EV’s proberen de tent over te nemen, maar dit stokt een klein beetje. Op de écht gave aansprekende EV’s wachten we nog (roadsters en coupé’s en dergelijke). Tegelijkertijd ligt de investering in ICE modellen natuurlijk op zijn gat. Dat blijkt wel als je kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwe Panamera, wat gewoon een ingrijpende lift is van het uitgaande model. Nu zijn de beste Porsche’s vaak modellen die heel lang in productie zijn gebleven. Maar toch…

Ook voor Jan Modaal is het lastig iets leuks te kopen. Ooit was het idee van auto’s als de Peugeot 205 GTi en de Volkswagen Golf GTI dat ‘iedereen’ met liefde voor auto’s er een kon kopen. Die 205 GTi bestaat inmiddels al lang niet meer, net als de meeste betaalbare coupé’s. De Golf GTI is er nog wel. Maar die heeft in Nederland momenteel een vanafprijs van…net geen 60.000 Euro. Oef.

Gelukkig zijn er nog wel auto’s die we wel leuk vinden. Je moet een beetje zoeken in de prijslijsten. Maar een Porsche 911 blijft natuurlijk leuk. En een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is nog leuker. Uiteraard bloedt ons hart dan ook, als we zien dat de ene de andere uitschakelt. In dit geval gebeurde dat in ‘Murica.

Het (wilde en niet bevestigde) verhaal op de socials gaat dat de Alfa Romeo nog wat gekieteld was. Een monteur zou ermee op pad zijn geweest, wat biertjes weggetikt hebben en de potente Italiaan op zijn staart getrapt hebben. Met dit woeste resultaat tot gevolg dus. Nu we toch wild aan het speculazen zijn: of onze Rikkert een dependance heeft geopend om auto’s aan de andere kant van de plas fabrieksnieuw te maken weten we niet.

Wat wel blijkt uit de foto’s is dat we een nieuwe top tip hebben. Mocht je een Porsche 911 hebben, laat je dan niet zijdelings T-bonen door een Alfa Romeo Giulia. Waarvan akte.

Dank @autoblogger voor de tip!