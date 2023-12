Deze tien F1 coureurs verdienden het meest in 2023

F1 coureurs verdienen meestal sowieso lekker, maar deze tien verdienden het meest in 2023. Tegenvaller: samen verdienden ze 6 miljoen minder dan vorig jaar.

Er is veel geld, tijd en inzet voor nodig, maar als je dan Formule 1 coureur wordt, dan is de beloning ook groots. Slechts 20 mensen mogen zich op elk gegeven moment een bona fide actief F1 coureur noemen. Maar uiteraard geldt dat zelfs op het puntje van de apenrots, er nog een pikorde is. Max Verstappen is natuurlijk de absolute zilverrug, terwijl mannen als Tsunoda en Sargeant nog jonge Bonobo’s zijn. Maar wie oh wie zijn de hoogst gewaardeerde coureurs nu precies in 2023? Forbes zocht het uit.

Geen verrassing op nummer 1

Zoals gezegd: niemand kan meer om Max Verstappen heen. De inmiddels drievoudig kampioen krijgt dan ook betaald naar prestaties. Zijn basissalaris is volgens Forbes niet het hoogste met 45 miljoen Dollar. Maar met een prettige bonus van 25 miljoen Dollar erbij, komt Max uit op 70 miljoen voor het jaar. Let wel, dit is puur wat hij van zijn team krijgt. Max kan dus nog een bak geld toevoegen aan inkomsten middels sponsordeals en andere nevenactiviteiten. Geen wonder dat voorspeld wordt dat de beste man uiteindelijk miljardair zal worden.

Hamilton nog steeds tweede

De Britse zevenvoudig kampioen is inmiddels 38, maar verslaat nog steeds zijn hoog aangeschreven jonge teammaat. Met al zijn ervaring gecombineerd met zijn nog altijd aanwezige snelheid is Lewis natuurlijk een aanwinst voor ieder team zo lang hij dat zelf wil zijn (en hij niet fysiek van de klif afvalt). Een salaris van 55 miljoen Dollar is in dat opzicht niet eens heel gek te noemen voor een dergelijk uithangbord met de staat van dienst die HAM heeft. Een bonus heeft HAM echter niet binnengesleept dit jaar. Daarom staat hij tweede in de lijst.

Alonso klimt op naar P3

En dan nog een ouderwetse veteraan in de lijst. Voor Alonso geldt ongeveer hetzelfde als voor Hamilton, alleen dan misschien in net iets mindere mate. De Spanjaard is natuurlijk ook nog wat ouder dan Lewis. Hoewel je dat er niet aan afziet op de baan. Desalniettemin vermindert het zijn kansen om bij andere teams aan de slag te gaan en dus zijn marktwaarde. Met een basissalaris van 24 miljoen Dollar, zal Alonso er echter niet om malen. Zeker niet daar hij gezien de goede prestaties van Aston Martin dit jaar er nog 10 miljoen Dollar bij toe kan voegen als bonus.

Perez vierde

Moet Perez het willen om door te gaan als nummer twee bij Red Bull? Misschien sportief gezien niet. Maar ja als je 26 miljoen binnentikt met racen in de snelste auto’s ter wereld, zou jij dan stoppen? Perez heeft ‘slechts’ een basissalaris van 10 miljoen aldus Forbes. Maar hij tikt er 16 miljoen bij aan bonussen dit jaar. Dat klinkt gek, want wij hebben allemaal voor ogen dat Perez niet zo goed presteert. Maar ja, die bonussen zijn vaak gebaseerd op zeges, podia en/of punten. Die zorgen immers ook voor inkomsten bij het team. En dan kan je relatief slecht presteren ten opzichte van Max. Maar met twee zeges, nog 7 podia en plek 2 in het kampioenschap, telt het alsnog aan.

Lec krijgt meer dan Sainz, maar eigenlijk relatief best weinig

Leclerc is de nummer 5 in de lijst. Hij krijgt een basissalaris van 14 miljoen en een bonus van 5 miljoen. Hier zie je dat het loont om kampioen te worden. Alonso, Hamilton en Verstappen zijn de bewezen winnaars en krijgen dan toch meer dan Leclerc. Terwijl de Monegask toch geldt als misschien wel de snelste coureur in het veld na Max en ook qua leeftijd nog een hele carrière voor zich heeft. Het is ook niet dat Ferrari het niet kan lijden om LEC meer te geven. Maar ja, goede deal dus voor team rood.

Sainz zit op een nog wat lager basissalaris als tweede man van 8 miljoen. Hij krijgt er opvallend genoeg wel wat extra bonus bij ten opzichte van Leclerc, namelijk 6 miljoen. Wellicht dankzij zijn winst in Singapore. SAI scoorde onder de streep andermaal bijna net zoveel punten als LEC. Pas in de laatste twee races keerde Charles het interne duel om in zijn voordeel.

McLaren coureurs profiteren van goede McLaren

Beide McLaren coureurs staan ook in de top-10. Norris vult zijn basissalaris van 5 miljoen aan met 10 miljoen bonus. Piastri vult 3 miljoen aan met 5 miljoen bonus. De McLaren coureurs hebben er dus duidelijk profijt van dat de oranje bolide in de tweede seizoenshelft bij vlagen de tweede beste auto van het veld was.

Russell acht, Gasly negen

Dan hebben we nog de nummers 8 en 9. Russell is de nummer 8 met een basissalaris van 4 miljoen en 5 miljoen bonus. De Brit heeft er ‘nadeel’ van dat hij uit de opleiding komt van Mercedes en in vergelijking met zijn teammaat natuurlijk nog niet zoveel gepresteerd heeft. Gasly is de nummer negen met 5 miljoen salaris en 3 miljoen bonus. Dat is enigszins opvallend daar Ocon al langer bij het team zat. Maar vergeet niet dat Alpine ‘omhoog zat’ voor een redelijke coureur vorig jaar nadat ze zowel Piastri als Alonso verloren. Daarvan heeft Gasly kennelijk een beetje kunnen profiteren met een aardige deal.

Het lijstje