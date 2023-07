Alfa Romeo Giulia Super R 270 is voor Alfisti met bambini

Deze Alfa Romeo Giulia Super R 270 is ideaal voor de Alfa-liefhebber met een paar koters.

Hoewel wij dino’s vaak zeggen dat vroeger alles beter was, was natuurlijk niet echt alles beter. Hooguit bijna alles. Waaronder ook de auto’s. Tegenwoordig hebben ze allemaal een stekker en vormgeving gedicteerd door de windtunnel en regelgeving omtrent de veiligheid. Vruuger waren het nog gevarieerde koetsen geboetseerd door echte kunstenaars.

Dat geldt in ieder geval zeker voor de Alfa Romeo Giulia. Oftewel de Italiaanse BMW 3-Serie, van circa vijftien jaar voordat de BMW 3-Serie er was. De Giulia oogt als een auto die leuk is om te rijden. En dat is ‘ie dan ook. De hoogtoerige motor, de schijfremmen rondom, de manuele vijfbak…Deze auto was zijn tijd als sportsedan ver vooruit.

Op basis van de Giulia kwam er ook een coupé, die erg lang dienst zou doen met verschillende updates en naamswijzigingen. Deze is nóg een stuk mooier. Maar ook een beetje onpraktischer. Restomodder Alfaholics maakt er al jarenlang een geupdated meesterwerk van in de vorm van de GTA-R. Het is peperduur, maar de rij-ervaring is dan ook ongekend gaaf.

Na de GTA-R heeft Alfaholics zich ook gewaagd aan onder andere de Alfa Romeo Spider. Maar een logische stap is om naast de coupé ook de Giulia sedan onder handen te nemen. De laatste versie daarvan is nu de Giulia Super R 270. Waarbij 270 staat voor het aantal pk’s per 1.000 kilo. In realiteit heeft de auto echter 240 pk. Maar omdat ‘ie geen 1.000 kilo weegt, is de pk-gewichtsverdeling hetzelfde als die van een moderne BMW M2 of Porsche 911 Carrera T. Die hebben veel meer pk, maar zijn ook loeizwaar.

In de Giulia Super R 270 komt het vermogen bij 7.000 toeren los uit een 2,3 liter vierpitter. Onder andere een carbon motorkap houdt het gewicht laag. Het interieur ademt klassieke Italiaanse sfeer. Maar de oplettende bestuurder achter het wiel kan wel genieten van inductief laden voor de smartphone.

Kortom, het is weer een juweeltje. De prijs zal daar ongetwijfeld ook naar zijn. De prijs van deze uitvoering is niet bekend. Maar de GTA-R doet naar verluidt ongeveer een kwart miljoen. Dus ja, dan heb je een idee waar je aan toe bent…