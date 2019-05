Vrienden F1 teambaas vinden F1 te saai geworden

Ze kunnen het niet meer aanzien.

Voor autoliefhebbers is de Formule 1 uiteraard de koningsklasse. De beste coureurs, de beste teams en de meest uitdagende banen. Dat moet wel een spektakel opleveren, zou je zeggen.

Ondanks allerlei diverse kunstgrepen lukt dat niet helemaal. Het wil nog weleens gebeuren dat er één team nogal dominant is. Zo kende McLaren een paar topjaren eind jaren ’80 en was Williams halverwege de jaren ’90 dermate goed dat zelfs Villeneuve wereldkampioen werd. Maar de grootste schade aan de sport werd aangericht in de periode van 2000 tot 2004, waarbij Michael Schumacher alle records aan flarden reed.

Uiteraard is het bijzonder knap en indrukwekkend als je ernaar terugkijkt. Maar als toeschouwer was het een vrij saaie periode. Ideaal om even naar de start weg te dutten om vervolgens wakker te worden gemaakt door het Duitse en Italiaanse volkslied. Tot zover het sentiment. De afgelopen jaren is de spanning in het kampioenschap wederom ver te zoeken en dit seizoen lijkt geen uitzondering te zijn. Sterker nog, meer dan de helft van de redactie was in slaap gevallen tijdens de race van vandaag. Ook teambaas Franz Tost laat zich er over uit. Tijdens de persconferentie laat de oude baas van Max Verstappen zich niet al te positief uit over de huidige gang van zaken.

Naar zijn mening is er geen sprake meer van entertainment vooraan het veld, omdat het toch dezelfde auto’s zijn die winnen. De baas van Toro Rosso geeft aan dat het naar zijn mening niet goed is voor de Formule 1. Maar French Toast doet er een schepje bovenop. Want hij ziet dat mensen in zijn directe omgeving er helemaal klaar mee zijn en gewoon afhaken. Omdat het te voorspelbaar wordt, interesseert het mensen niet. Die willen een strijd zien, aldus de Oostenrijker.

We zijn benieuwd of zijn boude woorden zullen bijdragen aan verandering.

De Grote Middagdut van Monte Carlo is op 26 mei om 15:10.