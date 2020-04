Alfa Romeo stopt eind dit jaar met de Giulietta

Na tien jaar productie is het klaar voor de Italiaanse hatchback.

Eigenlijk wisten al dat Alfa Romeo zou stoppen met de Giulietta, maar nu weten we ook wanneer. Het Britse Autocar heeft namelijk gesproken met Fabio Migliavacca, productmarketeer van Alfa Romeo. De Italianen ‘verwachten’ dat de productie van de Alfa Romeo Giulietta eind dit jaar stopt.

Waarom wordt niet gezegd, al kunnen wij zelf wel een aantal redenen bedenken. Ten eerste, het beestje is oud. Nog niet zo oud als de Nissan 370Z, al scheelt het maar een jaartje. En een tien jaar oude auto kopen voor 31.250 euro voelt ook een beetje zonde. Ook al is die tien jaar oude auto een Alfa Romeo.

Het tweede punt ligt in de verkoopcijfers. Dit hangt waarschijnlijk (deels) samen met het eerste punt. In topjaar 2011 werden er nog 78.911 Giulietta’s verkocht. In 2019 waren het er nog maar 15.690. Dat zijn er niet eens 43 per dag.

Krijgt de hatchback een opvolger? Ja en nee. Een directe volger is het niet, eerder een ‘spirituele’. Op de plaats van de Giulietta komt namelijk de Tonale. Deze compacte crossover moet het Italiaanse merk gaan redden. Iets dat waarschijnlijk wel over iedere Alfa Romeo ooit is geschreven.

De Tonale is nog niet onthuld, toch weten we er al het een en ander van. Zo wordt het een C-segment-SUV die in ieder geval een plug-in-hybride-aandrijflijn gaat krijgen. Deze gaat componenten delen met de Jeep Compass PHEV, al benadrukt Migliavacca dat het een Alfa Romeo blijft.

Ieder merk in FCA behoudt haar eigen identiteit, ook al delen ze elementen met elkaar. Qua prestaties blijft het dus een Alfa Romeo. We verwachten dan ook niet dat het rijgevoel een zwaktepunt zal zijn van de Tonale. Fabio Migliavacca, productmarketeer van Alfa Romeo

De Tonale wordt naar verwachting ergens dit jaar onthuld. De introductie staat gepland voor 2021. Wil je snel nog een nieuwe Alfa Romeo Giulietta kopen voor de productie stopt, maar vraag je je af of dat wel zo’n goed idee is? Lees dan onze rijtest van de Alfa Romeo Giulietta.