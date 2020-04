Coronavirus zorgt voor slagveld op de Europese automarkt

Volgens deze cijfers van de Europese kentekenregistraties in maart 2020 doet de Nederlandse automarkt het eigenlijk nog best goed…

Zoals we inmiddels allemaal wel doorhebben, heeft het coronavirus een flinke impact op onze levens en economie. Om ervoor te zorgen dat het virus niet teveel verspreidt, moeten immers we zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor heeft ‘naar werk gaan’ voor veel mensen een nieuwe betekenis gekregen. In plaats van dat ze in hun auto stappen, gaan ze achter een laptop bij de keukentafel zitten.

In de winkelstraten is het effect van deze ‘intelligente lockdown’ goed te zien. Die zijn namelijk vrij leeg. Ook bij de autodealers is het alles behalve druk. Over het effect van de Nederlandse aanpak schreven we gisteren al, die is namelijk gezakt met 23,4 procent. In maart werden er dus bijna een kwart minder auto’s op kenteken gezet, ten opzichte van maart 2019.

Dat is natuurlijk een schokkend getal, al blijken er landen te zijn waar het verlies nóg groter is. Dat schrijft Matthias Schmidt, analist van de wereldwijde automarkt. Hij heeft de cijfers voor de kentekenregistraties in maart van alle individuele Europese autoverenigingen verzameld. Wat blijkt: Nederland doet het eigenlijk nog best goed.

Om te beginnen met de gemiddelde daling in het aantal Europese kentekenregistraties in maart 2020: 65,4 procent. Bijna drie keer zoveel als de daling in Nederland, dus. Op basis van deze voorlopige cijfers zit Nederland zelfs in de ‘beste drie’. Alleen in Zweden en Finland gaat het nog een stuk beter. In Finland is het aantal kentekenregistraties zelfs amper gezakt, met 1,1 procent. Over de Scandinavische landen wordt gezegd dat hun aanpak met betrekking tot het virus ‘milder’ is dan die van de rest van Europa. Mogelijk is dit een verklaring voor de relatief zachte daling in de autoverkopen.

Italy's car market fell -85% in March over the same month last year according to UNRAE.



28.3k new cars registered in March (194.3k March 2019).



Michele Crisci, President of UNRAE says 2020 could finish at best, at around 1.3m units, one third down y/y



Lock-down began March 11 pic.twitter.com/oXEumz4CF3 — Matthias Schmidt (@auto_schmidt) April 1, 2020

Als we kijken naar het andere eind van het spectrum, zien we dat Italië koploper is. Een wonder is dit niet. Het openbare leven is daar immers zo goed als compleet stilgelegd. De autoverkopen zakten daar met maar liefst 85,4 procent. In maart 2019 kregen er nog 194,3 duizend auto’s een Italiaans kenteken. In maart 2020 is dit aantal gezakt naar 28,3 duizend. Dat is een flinke klap, eentje die het effect laat zien op de economie van een grootschalige lockdown.

Op de tweede plaats staat Frankrijk, daar zijn in maart bijna driekwart minder auto’s verkocht vergeleken met maart 2019. In Spanje gaat het iets beter, daar zijn ‘slechts’ 69,4 procent minder auto’s op kenteken gezet.

March European passenger car registrations so far:



🇮🇹 -85.4%

🇫🇷 -72.2%

🇪🇸 -69.4%

🇦🇹 -66.6%

🇮🇪 -62.9%

🇩🇰 -42.2%

🇨🇭 -39.3%

🇳🇴 -32.2%

🇳🇱 -23.4%

🇸🇪 -8.9%

🇫🇮 -1.1%



W-European region so far: -65.4%



Source: Individual passenger car associations / https://t.co/JrJPrKVZcd research — Matthias Schmidt (@auto_schmidt) April 1, 2020

Relatief gezien doet Nederland het dus eigenlijk nog best goed. Maar dat betekent niet dat de impact van het coronavirus mee gaat vallen. Afgelopen vrijdag zei BOVAG zich al zorgen te maken om de autodealers. Uit zijn uitspraken kunnen we ook afleiden dat de Nederlandse daling van 23,4 nog maar het topje van de ijsberg is. Daar zitten immers ook orders uit januari en februari tussen, die pas in maart zijn afgeleverd. In de komende maanden gaan die ‘historische orders’ waarschijnlijk steeds minder helpen om de cijfers te liften. Het ligt dus voor de hand dat de Nederlandse en Europese automarkt eerder verder gaat dalen, dan dat deze opkrabbelen…

Foto: Porsche 935 van @Jarnophoto, via Autojunk.nl.