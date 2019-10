De traagste Brabus G-Klasse is hier

Alles is relatief natuurlijk.

Op de redactie van Autoblog is het weleens een discussie. Kan een ‘mindere’ auto ook beter zijn? De consensus is vaak dat de sterkste benzinemotor de beste, leukste en fijnste optie is.

Nu is ondergetekende behept met het dieselvirus en blij met het nieuws dat nu net binnendruppelde. Brabus heeft eindelijk de goede G-Klasse onder handen genomen. Kijk, natuurlijk is de G63 AMG het snelst en meest spectaculair. Maar gevoelsmatig is het ook een beetje zonde. Die motor moet een enorm hoge, niet aerodymische en zware terreinauto aandrijven. In een E63 of AMG-GT kun je de ware potentie van de motor veel beter ervaren.

Daarom is deze G-Klasse met dieselmotor zo briljant. Ja, de kleur is zwart, zoals Brabus dat wel vaker doet. Niet alleen was het de lievelingskleur van Bodo Buschmann, het is ook een courante kleur. Die auto’s moeten uiteindelijk wel verkocht worden. Het resultaat is de Brabus Adventure en de auto is voor de verandering meer afgestemd op offroad rijden dan rondetijden op de Nordschleife of snelheidsrecords op de Autobahn.

De Brabus Adventure is voorzien van de betere offroad items zoals een set offroad banden met in de maat 295/55 R20 met 20″ grote Brabus Monoblock R velgen. Ook is de G-Klasse nu eens niet verlaagd, maar verhoogd. Om je verder te helpen in het terrein is de Brabus Adventure voorzien van LED-lampen en een lier.

In technisch opzicht is de Brabus Adventure gebaseerd op de enige juiste G-Klasse, de G350d. Deze versie heeft een 3.0 liter grote zes-in-lijn onder de kap. Deze is door Brbaus voorzen van een zogenaamde ‘PowerXtra’ performance upgrade, waardoor het vermogen stijgt van 286 pk naar 330 pk. Het koppel stijgt van 600 naar 660 Nm. Brabus denkt dat het heel gaat blijven, want ze geven er 100.000 km of drie jaar garantie op. De motor is ook niet afgestemd op topvermogen, maar juist om onderin soepel en adequaat te reageren.

De prestaties zijn meer dan adequaat, overigens. Zo snel als een G63 AMG is deze Babrus Adventure niet, maar met een 0-100 km/u sprint van 7.2 seconden heb je weinig reden tot klagen. De topsnelheid is nu 202 km/u. Daarmee is het de traagste Brabus G-Klasse die je nieuw kunt kopen. Alle Brabus Adventure onderdelen zijn per direct leverbaar op alle Mercedes G-Klasses, dus er is ook goed nieuws voor de ware petrolheads.