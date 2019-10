Deze koplamp prijkt op een retrotastische supercar

Nu nog even Alfa Romeo lief aankijken.

Als er een merk is wat bijna altijd de gevoelige snaar raakt, is het Alfa Romeo wel. Het Italiaanse merk mag dan van origine ‘gewoon een automerk zijn’, bijna al hun modellen hebben iets bijzonders, en zo niet dan is dat juist de bijzonderheid. Er is echter ook een categorie Alfa’s die vanaf het begin al een bijzonderheid moesten worden. De Montreal is daar een voorbeeld van.

Uiteraard wordt een auto niet ontworpen als legende. Die status moet een auto verdienen en des te harder een merk probeert om de auto ‘iconisch’ te maken, des te harder zij daar juist in falen. Zo ook de Montreal, die in 1970 gewoon de markt in ging als een sportwagen volgens de toen geldende norm: een 2+2 met een V8. Om even te benadrukken hoe simpel sommige dingen kunnen lopen: de auto had geen naam toen hij als concept getoond werd. Dat concept werd echter als eerste tentoongesteld in de Canadese stad Montréal. Dat leverde de auto die bijnaam op, en kennelijk bij gebrek aan betere ideeën heette de auto vanaf toen officieel de Montreal. Daarnaast was de auto ook uniek, met de bijzondere horizontale luchtroosters aan de zijkant en de half afgedekte koplampen met een ‘grille-patroon’. Simpel, elegant en op een zekere manier ook tijdloos.

Toch zijn er zat manieren om de auto een beetje bijdetijds te maken. Een photoshopper deed zijn best om de iconische Montreal in een nieuw jasje te steken. Je zult op de foto’s de term ‘Vision Gran Turismo’ veel zien: dit is niet officieel. Het is een manier voor hem om de auto onder dat thema te plaatsen. Het thema ‘Vision Gran Turismo’ staat veelal voor vreemde creaties die de toekomst van een merk weergeven in een sportief jasje, om vervolgens een bijrol te krijgen in de Gran Turismo racegame-serie. Dat heeft de shopper in kwestie goed begrepen: het is een auto die er zo bij zou passen.

De bekende designdetails van de Montreal zijn terug te vinden. Het profiel, een auto met de motor voorin en twee deuren. De horizontale lijnen aan de zijkant. De koplampen met nu het design van de Montreal in de dagrijverlichting. Dat alles in een futuristisch ontwerp wat doet denken aan de Mercedes Vision GT van een paar jaar terug.

Moet Alfa Romeo dit bouwen of toevoegen aan Gran Turismo? Of is dit weer zo’n 13-in-een-dozijn ontwerp? Wij gaan voor optie één. Retro done right. (via Luca Serafini)