Alfa Romeo werkt aan nieuw SUV-vlaggenschip

Ik zeg, laat maar komen!

Alfa Romeo timmert hard aan de weg om zichzelf terug op de kaart te zetten. Nadat het eerder de wederopstand van de Giulia (rijtest) organiseerde en hun terugkeer in de de Formule 1 bezegelde met een samenwerking met Sauber, is het nu bezig met een grotere versie van hun galante Stelvio. (rijtest) De bolide krijgt volgens de berichten een hybride aandrijflijn en zal het o.a. op moeten gaan nemen tegen de Audi Q7.

De vooralsnog naamloze SUV zal de leider zijn van een drietal wagens waar Alfa Romeo momenteel mee bezig is. De opgeblazen Stelvio zal ongeveer 200 kg meer wegen en de huidige designtaal grotendeels volgen. Om aan de emissie-standaarden te voldoen, wordt de wagen uitgerust met een ‘milde’ hybride set-up die het vermogen mogelijk tot 400 pk zal doen groeien. Tegenover Auto Express liet het technische hoofd van Alfa Romeo het volgende horen:

“The Stelvio for sure is an example of Alfa DNA, why don’t we translate that in a car which is a little big bigger? We have to marry the new car with the right level of electrification. Plug-in hybrid could be a problem for the Alfa DNA point of view, but for instance a 48-volt mild hybrid solution is something that we can do without losing anything. […] I’m quite happy about the result we have obtained coupling a four-cylinder with the 48-volt e-turbo – I think next time we can also use it in production. With a 2.0-litre turbo engine you can achieve around 350 to 400bhp. We are driving on a simulator a car like that, we are working on it, and the result is not so bad.”