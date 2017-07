Alfa Romeo zet ontzettend veel Italianen aan het werk

De verkoopcijfers zijn wellicht niet waar Ome Sergio van gedroomd had, maar Mario en Luigi hebben toch hun handen vol aan het bouwen van auto's.

Verkoopcijfers, het is al jarenlang een heet hangijzer voor de Italiaanse automerken. Honderdduizenden Alfa’s, Maserati’s en Ferrari’s wil Marchionne het liefst afzetten. Maar goed, de Italiaanse Canadees lijkt wel vaker te denken dat hij iets waar kan maken door het uit te spreken. Desalniettemin kunnen eens kijken hoe ver ‘Serge’ al gekomen is. Dit deden de FCA-fabrieken in de eerste helft van 2017:



Mirafiori:

De productie in de Mirafiori fabriek steeg dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met maar liefst 118 procent van 12.474 auto’s naar 27.191 auto’s. Een groot aandeel in deze groei speelt de Maserati Levante. Er worden er sinds januari elke dag zo’n 150 van gemaakt. Maar ook de stokoude MiTo doet het dit jaar om een of andere reden aardig. Van de kleinste Alfa werden er 8.621 stuks gemaakt, ruim tien procent meer dan in de eerste zes maanden van 2016. Misschien lift het autootje een beetje mee op het nieuwe elan dat Alfa heeft dankzij de Giulia en de Stelvio.

Grugliasco:

Hier worden de Maserati Ghibli en Quattroporte in elkaar geschroefd. Nee cynici, dat gebeurt dus niet ergens in Canada waar de 300C gebouwd wordt. De fabriek kende dit jaar een lichte teruggang in productieaantal van 9.834 exemplaren naar 8.912 stuks. In de rest van het jaar verwacht FCA dat de krimp teruggedraaid wordt.



Modena

Goed nieuws voor Maserati komt echter uit Modena. Net als bij de MiTo zien we hier dat relatief oude modellen het goed doen. De GranTurismo en GranCabrio zijn samen goed voor 1.171 stuks, wat een groei betekent van 27 procent.

Cassino:

De fabriek waar het om draait eigenlijk, omdat de Giulia en Stelvio er gemaakt worden. Maar omdat er zoveel veranderd is in Cassino is een vergelijk met vorig jaar nutteloos. Vette contracten werden uitgefaseerd en nieuwe mensen aangenomen. Er werken inmiddels ruim 1.000 extra mensen in deze fabriek.



Melfi:

Deze fabriek beleefde terugvallende cijfers. Er worden 500X-en, Jeep Renegade’s en Fiat Punto’s gemaakt. Van de eerste twee liepen er samen 143.000 van de band in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is een terugval van zo’n negen procent. Ook de aloude Fiat Punto valt terug qua verkoopaantallen. Er werden er tot en met juni 31.722 gebouwd, tegenover zo’n 36.000 vorig jaar. Geen wonder zou je zeggen voor een model dat in principe al uit 2005 stamt.

Pomigliano:

De fabriek waar de kleine Panda gebouwd wordt. In Nederland zie je ze niet zo vaak meer, maar in andere markten doet Fiat nog steeds goede zaken met het relatief goedkope karretje. De Panda beleeft zijn vierde achtereenvolgende groeijaar op rij. Vorig jaar liepen er in totaal 207.000 van de band, maar als de ingezette koers van dit jaar doorzet worden dat er dit jaar nog meer. De teller staat nu al op 122.392 stuks.

Sevel:

De fabriek waar je nieuwe camper van de band loopt. Dat wil zeggen, ze maken hier Ducato’s, dit jaar al 148.500 stuks. Dat getal ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar in de jaren daarvoor is wel een flinke groei geboekt (42,2% in drie jaar).

Ferrari:

Hier hebben we het al vaker over gehad, de exclusiviteit moet weg, volgens Ome Sergio. Nou ja, dat is niet de officiĆ«le party line, maar daar komt het wel een beetje op neer. De richtlijn van Di Montezemelo dat er niet meer dan 7.000 Ferrari’s gebouwd moeten worden per jaar is al lang losgelaten. Sergio wil snel doorgroeien richting de 10.000 en vervolgens zelfs 16.000 exemplaren met de komst van een -oh gruwel- SUV. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er voor 4.728 lucky bastards een Ferrari gemaakt.

Kortom, het mag niet allemaal van een leien dakje lopen, maar er wordt toch behoorlijk gesleuteld in het Laars-land. Als ze nou eens met de rest van die nieuwe modellen zouden komen, dan kan de zaak nog wat opgevoerd worden…(via CISL Torino-Canavese)