Allereerste 356 Roadster van Porsche is bijna compleet

Het belangrijkste mist, maar dat mag niet deren.

Het Duitse Porsche is druk bezig met de feestvieringen rondom de zeventigste verjaardag van haar sportwagens. Nadat het haar werknemers eerder dit jaar al een bonus gaf en een de Porsche 911 ‘Project 70‘ opnieuw leven inblies, gaat het nu aan de haal met de Porsche 356. Overigens niet zomaar een willekeurig exemplaar, maar de allereerste 356 Roadster die de fabrikant ooit maakte.

Nu, voordat we aan het verhaal beginnen moeten we één tergend detail vooropstellen: het gaat niet om het origineel. De allereerste Roadster, ‘No. 1’, is door de jaren heen dusdanig beschadigd, gerepareerd, gemoderniseerd en weer aangepast dat er werkelijk geen beginnen aan was om het origineel te restaureren. Het is dus, in werkelijkheid, niet meer dan een veredelde replica van de hand van Porsche-werknemers. Echter weten we van andere wagens uit het VAG-concern dat dit bepaald geen slechte eigenschap hoeft te zijn.

Porsche heeft de replica echter niet in zoverre afgemaakt dat deze tot in het kleinste detail hetzelfde is. Althans, de Duitsers maakten een 3D-scan van het origineel, matchten deze met de originele ontwerptekeningen en baseerden daarop de vormen van het exemplaar dat we hier voor ons hebben, maar een aandrijflijn heeft hij niet. De replica, die grotendeels van hout en aluminium is gemaakt, functioneert enkel als showauto en heeft dus geen behoefte aan een werkende (of überhaupt aanwezige) aandrijflijn. Wel heeft hij een vooras, stuurinrichting en het stuur van de Kever.

Porsche had in totaal ruim acht maanden nodig om de replica te maken zoals deze er nu uitziet. In dit tijdsbestek waren het vooral details als het instrumentarium en de lakkleur waarvoor veel tijd opzij gezet moest worden. Porsche moest, om de lakkleur te vinden, door verschillende lagen lak heen werken, alvorens ze besloten de originele lak via de onderkant van het dashboard te zoeken. Het resultaat mag er wezen.