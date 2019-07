Allereerste “Stig” kruipt na 15 jaar weer achter het stuur

De beste man tikt bijna de 60 aan, maar wil nog niets weten van ophouden.

Het televisieprogramma Top Gear mag inmiddels niet meer zijn wat het is geweest, de figuren die groot zijn geworden door de show zijn nog even relevant als altijd. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May hebben The Grand Tour en een mediaplatform, ‘The Stig‘ vertoeft gezellig in zijn status als cultfiguur.

Het leven kan echter raar lopen. Zo heeft de allereerste Stig, Perry McCarthy, alweer 15 jaar niet competitief achter het stuur gezeten. McCarthy, die van 2002 tot en met 2003 iets meer dan twee tv-seizoenen lang de rol van de (toen nog zwarte) anonieme autocoureur vertolkte, verreed zijn laatste wedstrijd in 2003 en hing dat jaar zijn helm aan de wilgen. Een uitvalbeurt tijdens de 24 uur van Le Mans markeerde destijds het voorlopige einde van zijn carrière.

Blijkbaar heeft McCarthy na jaren alsnog moeten toegeven aan de drang een auto eens goed (en legaal) de hoek om te smijten. Dit weekend zal de inmiddels 58-jarige Brit zijn debuut maken in de single-make PanteraRX6-klasse op het rallycross-circuit van Lydden Hill. Dit jaar zal McCarthy daarnaast nog deelnemen aan wedstrijden in Portugal, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. In de klasse neemt hij het o.a. op tegen Nelson Piquet Jr. en de huidige leider van het Wereldkampioenschap Rallycross-klassement, Kevin Hansen.

I'm sitting here with a big smile on my face – after a 15 year retirement, my race comeback is this weekend. If you want to share that smile, watch this clip – really! This is what I'm up against … Saturday and Sunday, Lydden Hill Kent. Bring it on!!! pic.twitter.com/wHokyQtFNn — Perry McCarthy (@original_stig) July 25, 2019

Dat Perry McCarthy absoluut geen koekenbakker is, blijkt wel uit zijn cv. Na een aantal redelijk tests wist hij een stoeltje te krijgen bij het Formule 1-team van Andrea Moda, dat uiteindelijk slechts één seizoen zou deelnemen in de koningsklasse. McCarthy testte daarnaast nog voor Williams, Benetton en Footwork.