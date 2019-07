Bofkonten moeten ruim 13.000 euro aan tickets Dutch GP betalen

Lees, lieve mensen, lees!

Na lang wachten kregen Formule 1- en Max Verstappen-fans deze week eindelijk te horen of zij tickets konden kopen voor de Dutch Grand Prix. Op dinsdag verstuurde de organisatie e-mails naar ingeschrevenen met het bericht dat zij al dan niet waren uitverkoren. Wat zich al snel ontvouwde tot een flinke chaos waarin de lelijkere zijden van het kapitalisme naar boven kwamen, wordt vandaag weer verder verergerd.

In een artikel van RTLZ wordt aan de hand van een vriendengroep vol mazzelaars uitgelegd dat het scoren van een verzameling tickets niet zozeer fijn hoeft te zijn.

Om dit te begrijpen, moeten we een kleine stap terug zetten – om precies te zijn naar het moment waar de organisatie van de Dutch Grand Prix vol trots kon vermelden hoeveel mensen zich wel niet hadden ingeschreven. Volgens sportief directeur Jan Lammers betrof het aantal ruim 1 miljoen. Hoewel de interesse naar een dergelijk evenement natuurlijk bijzonder groot is, laat dit getal vooral zien dat groepen mensen zich massaal hebben ingeschreven om zo hun kansen tickets te krijgen te vergroten.

De keerzijde van dit – laten we eerlijk zijn – vrij logische idee vinden we in de spelregels. Hierin staat dat ingeschreven personen die tickets toegewezen krijgen deze ook daadwerkelijk moeten afrekenen, en wel binnen vijf dagen. Deze zogenaamde afnameverplichting is overigens volgens de Consumentenbond niet illegaal, zeker aangezien de organisatie het duidelijk genoeg heeft vermeld op de website en het inschrijfformulier. Wie niet binnen vijf dagen betaalt, kan volgens de organisatie rekenen op herinnneringen en later zelfs aanmaningen.

Dit is uiteraard niet iedereen opgevallen, wat wel blijkt uit het artikel van RTLZ. Hierin wordt de vriendengroep van ene Teun Bax onder de aandacht gebracht. Zij waren van plan volgend jaar de race in Zandvoort te bezoeken en schreven zich hierom ieder in, om zo een betere kans te maken op tickets voor het spektakel. Ze hadden uiteraard niet verwacht alle zes prijs te hebben, maar dit is uiteindelijk wel precies wat er is gebeurd.

Het gevolg is dat ze een enorme klap geld moeten betalen. Volgens Teun had hij slechts vijf kaarten nodig, maar zit hij nu met 30 tickets voor de Grand Prix. “We hebben twintig tickets voor drie jaar op zaterdag en zondag, vijf keer tickets voor zaterdag aankomend jaar en vijf keer tickets voor zondag aankomend jaar. […] Dat komt neer op 13.000 euro aan tickets teveel.“

In theorie kunnen ze de overtollige kaarten verkopen, maar dit is lang niet eenvoudig. Wederverkoop is verboden en later pas zal de organisatie een eigen platform lanceren waar kaarten kunnen op een Ticketswap-achtige manier kunnen worden doorverkocht aan anderen. Daarnaast worden de tickets volgend jaar pas verstuurd, wat het onmogelijk maakt je kaarten aan anderen te verkopen.

Ondertussen lachen Bernhard en cohorten luid in de vuist.