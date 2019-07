Dit is wanneer de BMW M2 CS wordt onthuld

Als we een insider mogen geloven, duurt het niet lang meer voordat de auto tot ons komt.

Lange tijd wordt de komst van de BMW M2 CS al besproken. Sinds bekend is geworden dat de Beieren daadwerkelijk doorzetten en de auto in productie nemen, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Vandaag valt weer een puzzelstuk op zijn plaats, nu het toegewijde BMWBlog kan mededelen wanneer de auto onthuld zal worden.

Volgens de website zal de BMW M2 CS aankomende herfst worden gepresenteerd. In tegenstelling tot de verwachtingen zal dit echter niet gebeuren op de IAA (12-22 september) in Frankfurt, maar juist iets daarna. Een exacte datum durft de website vooralsnog niet te geven, maar duidelijk is wel dat de meest sportieve 2 Serie ooit zijn publieksdebuut zal maken op de Los Angeles Auto Show. BMW lijkt het dus te houden bij een online presentatie.

Qua specificaties wordt ook weinig meer geheim gehouden. Volgens de website krijgt de M2 CS een drieliter zescilinder (S55) die goed is voor 450 pk en 550 Nm. Standaard wordt de auto geleverd met een handbak, optioneel is de zeventrapsautomaat verkrijgbaar. De adaptieve M-ophanging helpt de auto door de bochten, een M Sport-uitlaat zorgt voor het nodige geroffel. De M2 CS krijgt daarnaast een plethora aan carbon onderdelen en ook badges zijn op z’n plaats.

Hoewel het exacte aantal nog niet is bevestigd, lijkt de website er zeker van te zijn dat BMW 2.200 exemplaren van de M2 CS op de markt zal brengen. De auto’s moeten tussen maart en december 2020 worden geproduceerd.