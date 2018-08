Niemand bij GM mag zijn telefoon gebruiken

Wanneer we zeggen niemand, bedoelen we ook daadwerkelijk niemand.

In een tijdperk waarin vrijwel iedereen de ganse dag aan zijn telefoon vastgeplakt zit, klinkt het als een beslissing waarom moorden gepleegd kunnen worden. Immers, men moet op een of andere manier toch verbonden blijven met de buitenwereld. Ook op de werkvloer. Het Amerikaanse autoconcern General Motors heeft dit jaar echter de knoop doorgehakt; volgens de leidinggevenden mogen haar werknemers niet meer met hun telefoon rondwandelen.

Hoewel dit voor velen misschien als een doodnormale regel klinkt, trekt General Motors hem nog even verder door. Het is namelijk zo dat niet alleen de mensen in de warenhuizen of fabrieken de telefoon achterwege moeten laten, ook op het kantoor moeten de werknemers de smartphone laten liggen wanneer ze een koffie gaan halen. General Motors maakt hierbij geen onderscheid tussen de werknemers die hoog of laag op de ladder staan. De hiërarchie wordt volledig in het water geworpen, want zelfs CEO Mary Barra – dezelfde dame die jaarlijks 22 miljoen dollar binnenharkt – moet zich aan deze regel houden.

Nu weten we dat de werknemers van General Motors niet vies zijn van een opstand, maar in dit geval lijken de werknemers deze schokkende aanpassing van de levensstijl grotendeels te accepteren. En om eerlijk te zijn, waarom ook niet? General Motors zegt het immers te doen voor de veiligheid van haar personeel. Dit kan opgevat worden als simpel PR-gebrabbel om de productiviteit omhoog te stuwen, maar ze hebben wel degelijk een punt. Niet dat zij nu de aangewezen partij zijn om dit voor iedereen te beslissen, maar in dit geval doen ze dat wel.

Jim Glynn, de man verantwoordelijk voor deze ingrijpende beslissing zei het volgende tegenover Fast Company.

“People just become much more aware of their surroundings. That makes the overall workplace safer. This is a global policy. We do this literally around the world. As we all kind of alter our behavior, we get more aware of other risks.”

Zoals gezegd heeft hij ergens wel degelijk een punt. Zeker in de fabriek ligt het gevaar op de loer, in de vorm van machines. Er is immers niets vervelender dan dat je brein doorboord wordt door een machine, terwijl je onoplettend met de telefoon in de hand naar het toilet loopt. Op kantoor is het minder bruut, maar ook daar kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren.

Het bedrijfsbeleid klinkt wellicht wat strikt, maar volgens Glynn is dit zeker niet het geval. Het beleid is namelijk in het leven geroepen om mensen bewust te maken van het telefoongebruik, niet om een extra reden te hebben mensen te kunnen straffen.