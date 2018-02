Allerlaatste Lotus 3-Eleven krijgt 430 pk!

Ze weten van geen ophouden, daar in Norwich.

Nu de toekomst van Lotus glashelder lijkt na de overname van Geely, begint de Britse equipe langzaam maar zeker stappen te zetten op weg naar een nieuwe reeks modellen. Lotus’ CEO liet eerder al weten binnen enkele jaren met een nieuw topmodel te komen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze de huidige topper, de 3-Eleven, een waardig afscheidsfeestje geven.

En waardig is het feestje zeker, daar de 3-Eleven 430 de snelste straatlegale Lotus is die het merk momenteel bouwt. Speciaal voor de 430 werd de inmiddels steenoude 3,5-liter V6 geoptimaliseerd, zodat hij er voortaan 430 Britse paarden uitblaast. Omgerekend naar Nederlandse begrippen produceert hij 436 pk en 440 Nm aan koppel. In een sprint naar de 100 km/u betekent dit dat er slechts 3,2 seconden nodig zijn, waarmee hij 0,2 seconden sneller is dan de gewone 3-Eleven. Zijn topsnelheid stellen we op 290 km/u, wat 10 km/u hoger is dan zijn voorganger haalde.

Zoals gebruikelijk bij Lotus is de auto zo licht mogelijk gemaakt. In het geval van de 3-Eleven 430 betekent dit dat hij hetzelfde aluminium chassis en koolstofvezelcomposiet behuizing gebruikt. Hoewel de standaard 3-Eleven al bijzonder weinig weegt, hebben ze nog enkele kilo’s van de 430 weten te schrapen. Droog weegt de bolide 920 kg, waarmee hij 5 kg lichter is dan voorheen.

De 3-Eleven 430 werd verder verbeterd op het gebied van aerodynamica. De voornaamste verandering vinden we hier bij de herontworpen achtervleugel, die tevens 5 centimeter hoger is dan eerst. Daarnaast zijn de voorsplitter en de spoilerlip lichtelijk aangepast, evenals de achterste diffuser. Bij elkaar genereert hij op topsnelheid 265 kg aan neerwaartse druk. Nieuwe, krachtigere remklauwen van AP Racing en schijven van J-Hook brengen het monster weer tot stilstand.

Lotus limiteert de productie van de 3-Eleven 430 tot 20 stuks. Oftewel, wie er een wil hebben, moet héél snel zijn. De wagen kost 102.000 Britse ponden, inclusief belastingen.