Lotus is nu officieel een broertje van Volvo

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de deal is officieel.

Het Chinese Geely heeft officieel een meerderheidsbelang in Lotus verworven. De Chinezen zijn ook al eigenaar van Volvo en Lynk & Co. We zijn benieuwd of de auto’s van beide merken nu nóg strakker gaan sturen, want da’s toch waar Lotus om bekendstaat.

De aandelenshuffle heeft overigens wel gevolgen voor het Britse sportwagenmerk. Zo zullen die van de vijf directieleden door Geely worden aangewezen. De andere twee worden naar voren geschoven door het Maleisische Etika Automotive, dat de overige 49% van de aandelen in bezit houdt.

Lange tijd ging het niet echt denderend met de auto-tak van Lotus. In H1 van 2017 werd echter winst geboekt nadat de verkopen stevig toenamen. Bovendien verlegt het merk de focus steeds meer van lichtgewicht speeltjes met (relatief) geringe vermogens naar lichtgewicht speeltjes met veel vermogen.

Voor liefhebbers van het merk is de gedeeltelijke overname ongetwijfeld goed nieuws. Geely heeft immers de centen om Lotus op te laten bloeien en da’s precies de bedoeling. De Chinezen willen van het Britse merk een absolute leider maken in het sportwagensegment. Gelukkig wordt niet geopperd over elektro-spul en andere zaken waar we nog even niet aan willen denken.

Foto: Exige op Zandvoort door @bartsmid, via Autojunk