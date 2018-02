Hiermee keert Alfa Romeo terug naar de F1

Tadaa!

Alfa Romeo is na een aanzienlijke periode van 30 jaar eindelijk terug in de Formule 1. Het Italiaanse automerk is voor het seizoen van 2018 een partnerschap met Sauber aangegaan en presenteert vandaag haar bolide. Met Charles Leclerc en Marcus Ericcson achter het stuur zullen ze het de competitie lastig proberen te maken.

De C37, zoals de Alfa Romeo Sauber dit jaar heet, krijgt dankzij de samenwerking de nieuwste Ferrari-motor achterin, waardoor ze hoogstwaarschijnlijk competitiever zullen zijn dan afgelopen jaren. Door financiële perikelen kon de renstal zich geen geüpdate versie van de krachtbron veroorloven, waardoor ze eigenlijk weinig tot geen kansen maakten. Nu dat verandert, lijken hun kansen groter.

Dat niet alleen, want de Alfa Romeo Sauber heeft ook op aerodynamisch gebied flinke stappen gezet. Van wat we momenteel uit het beperkte aantal foto’s kunnen opmaken, lijkt de wagen veel meer in te zetten op een goede aerodynamische basis, waardoor ze ook in de bochten niet gemakkelijk achter zullen blijven. Met name de sidepods zijn enorm smal, met als doel de auto zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Nadeel hiervan is dat de motor makkelijk oververhit raakt, wanneer alles niet werkt zoals het zou moeten. Of ze alle struikelblokken weten aan te pakken, moet uiteraard nog maar blijken.

Voor teambaas Frédéric Vasseur is het in ieder geval duidelijk: het team heeft genoeg werk aan de winkel om zich weer in het middenveld te mengen, in plaats van onderaan het veld te bungelen.

“Our target ahead of 2018 is clear: We have to catch up with the field and continue improving our performance during the course of the season. We have put lots of energy and commitment into the development of the C37. I want to thank our partners and fans for their continuous support. The return of Alfa Romeo to Formula 1 sets another milestone in the team’s history, and I am proud that such a historical brand has chosen us for their return to the sport. We are eager to start the 2018 season as the Alfa Romeo Sauber F1 Team.”

Nu maar hopen dat ze het waarmaken. Mochten er dit jaar prijzen worden gegeven voor fraaiste livery, dan wint Alfa Romeo Sauber met afstand.

