Alma Sprint is geweldige Alfa restomod (en niet eens duur)

Deze Alma Sprint willen wij wel als duurtester.

Soms heeft ouder worden wel zin. Dat betekent dat auto’s uit jouw jeugd in aanmerking komen voor de youngtimer-regeling of nog beter: de klassieker-regeling! Een bijkomend voordeel is dat er dan links en rechts bedrijven uit de grond worden gestampt die zich bezig gaan houden met restomods.

Mocht je niet bekend zijn met de term: het betekent in feite dat je een oudere auto gaat moderniseren. In principe veelal op technisch vlak, de klassieke looks blijven vaak behouden. Porsche is natuurlijk heel populair: veel exemplaren, vee liefhebbers met geld en alle 911‘jes lijken al 50 jaar op elkaar.

Alma Sprint

Een ander merk dat relatief vaak voorbij komt is Alfa Romeo. Geregeld laten we een project van Alfaholics zien, maar vandaag hebben we een wel heel bijzondere opgeknapte Alfa Romeo voor je. Het is een product van Mecanica Alma, een Portugese specialist op het gebied van Alfa Romeo’s. Ze hebben een reïncarnatie gemaakt van de Alfa Romeo 6C Group B rallyauto. Die auto werd door Autodelta (techniek) en Zagato (design) gebouwd.

Even voor de duidelijkheid: dit is het origineel:

En dit is de Alma Sprint:

In dit geval is de restomod niet een aangepaste Alfa 6C. Nee, het is vooral een hommage aan de 6C qua styling. De techniek is namelijk minder exotisch. Dus geen enorm sterke V6. Wat heet: er is geen eens een zescilinder aan boord. In het vooronder ligt een 1.8 boxermotor met twee flinke Dellorto-caburateurs, gesmede zuigers, RVS-sportuitlaat, aangepaste nokkenassen en verbterd smeringssysteem.

Kortom: alles is aangepast aan de motor van de Alma Sprint. Het vermogen bedraagt, eh, slechts 160 pk. Al die moeite en dan 160 pk. Aan de andere kant, de 2.5 Busso V6 van de Sprint 6C had ook 160 pk. Die lag alleen in het midden en dreef de achterwielen aan.

Troeven, zoveel troeven

Maar de auto heeft een troef achter de hand. Of eigenlijk twee. Optioneel kun je ook een upgrade krijgen dat je 220 pk onder de rechtervoet hebt. Ten tweede is de Alma Sprint heel erg licht: 880 kg. Dat is een even zwaar als een Lotus Elise met een medium-sized Autoblog-redacteur erin.

Oh, er is nog een troef! Drie dus. Want ondanks dat de Alma Sprint er geweldig uitziet en waarschijnlijk enorm goed rijdt, valt de prijs heel erg mee. We zijn gewend dat je voor een beetje restomod ook vrijstaand kunt wonen aan de Reeuwijkse Plassen, maar dat is nu niet het geval. De prijs voor de conversie is namelijk 50.000 euro, de donor-auto moet je zelf meenemen. Dus voor de prijs van een dertien onder de kap in Roodeschool.

