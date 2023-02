Met deze Volvo doe je de rest van je leven

En daarmee bedoelen we écht de rest van je leven. Deze Volvo is namelijk een oude Volvo, maar dan nieuw!

Volvo’s zijn niet meer wat ze geweest zijn. Vroeger was het kwaliteit, tegenwoordig Chinese troep. Jammer wel. Zo, en met deze boude stelling hebben we de olifant uit de kamer. Want het is toch een beetje de tendens als je het over Volvo’s hebt. Zweedse kwaliteit versus Chinese rotzooi. Zo jammer, vinden de zelfverklaarde kenners…

Maar speciaal voor hen -en voor iedereen die een gloednieuwe oude Volvo kan waarderen- hebben we nú toch iets moois gevonden. Een Volvo XC70 die er niet alleen als nieuw uitziet, maar het ook gewoon nog is.

Ondanks zijn 14 jaar…

Deze Volvo gaat de rest van jouw leven mee

We hebben het over een XC70 uit 2009. Eentje met de smeuïge zespitter van 3,2 liter groot. En met slechts 32.000 mijl op de teller. Mijl inderdaad, want het ouwe nieuwe beestje staat in Amerika, in Pennsylvania om precies te zijn. Daar heeft een Amerikaan het gewaagd om in 14 jaar slechts 51.200 kilometer met deze voiture te rijden.

En al is het dus geen échte showroomqueen, het is wel een zo goed als nieuwe Volvo. Zeker als je de foto’s bekijkt, het ziet eruit alsof hij maximaal 5000 kilometer onder de wielen heeft. Fabrieksnieuw op een niveau waar Rick van Stipent nog een puntje aan kan zuigen.

Deze kan dus echt de rest van jouw leven mee

Het mooiste is dat deze Volvo XC70 niet naar een museum gaat, maar gewoon gaat worden verkocht aan een liefhebber die de rest van zijn leven met dezelfde auto wil blijven rijden. Misschien dus wel naar jou.

En reken maar dat ze ver komen, mijn stiefvader heeft er zo eentje met ruim 580.000 op de teller en die kachelt ook maar door. Net als zijn baasje niet kapot te krijgen, gelukkig maar!

Mocht je je slag willen slaan, neem dan even een kijkje op Bring a Trailer punt com. Dan zul je zien dat het -voor nu althans- helemaal geen dure grap hoeft te worden als je de rest van je leven in deze Volvo wil rijden. Het hoogste bod staat op net iets meer dan 11.000 dollar.

Het is dat ik net een beresterke en uiterst betrouwbare roofkat heb gekocht, anders had ik het wel geweten. Daarom ons bindende advies:



KØØP DAN!!!!