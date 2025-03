Trump trekt veroordeelde Tesla concurrent uit de bajes

Donald Trump strikes again en laat iemand vrij die 1,8 miljoen aan zijn campagne bij heeft gedragen.

Je moet het Trump nageven: hij heeft al duizenden levensjaren van echte mensen beter gemaakt met zijn pardons. Allemaal lieden die aan het wegrotten waren in de bajes, laat The Donald zomaar weer vrij. Ongetwijfeld tot grote vreugde tot henzelf, hun families en vrienden (of heel misschien soms niet).

Milton

Een laatste ontwikkeling op dit vlak is de vrijlating van Trevor Milton. Met zo’n naam verwacht je dat het de hoofdrolspeler is in een film over de advocaat van de duivel. Maar in werkelijkheid was Trevor de eindbaas van Nikola Motor Company. Dit bedrijf zette in op waterstof trucks en later ook op een elektrische pickup.

Paradise Lost

In werkelijkheid bleek het bedrijf echter vooral te bestaan uit fraudeurs die de ene leugen op de andere stapelen. In Nederland zouden we die gewoon leidinggevende functies geven in de semi-overheid. In Amerika gingen ze aan de slag met Semi Trucks. Althans, dat pretendeerden ze dus. Er werd onder andere een filmpje gemaakt waar hun waterstof truck ‘rijdend’ te zien was. In werkelijkheid rolde de truck een lichte helling af. De aandrijflijn deed niks. Op de beurs werd Nikola in navolging van Tesla echter immens waardevol. Ook General Motors investeerde.

Zeppelin

Totdat er een rapport kwam van het toepasselijk genaamde Hindenbrug Research. Daarna spatte het bedrijf het bedrijf uiteen als een lek geprikte Zepellin. Uiteindelijk werd kopman Trevor Milton veroordeeld tot het betalen van 1 miljoen Dollar boete, terugbetaling van 165 miljoen aan ‘Nikola’ en vier jaar brommen. Tevens werd bepaald dat Milton 676 miljoen Dollar van investeerders had weggemaakt. Vorige maand ging wat resteerde van het bedrijf -eindelijk- failliet.

Quid pro quo?

Wellicht dat een deel daarvan in de campagne van Trump is gevloeid. Milton en zijn vrouw doneerden beiden 920.000 Dollar aan Trumps campagne. Toeval of niet; Milton krijgt nu volledig pardon van Trump. En hij gaat een documentaire maken over zijn gruwelijke ervaring, zo laat hij weten. Trump zegt er zelf het volgende over:

I don’t know [Milton]. They say the thing that [Milton] did wrong was he was one of the first people that supported a gentleman named Donald Trump for President. He supported Trump, he liked Trump, I didn’t know him but he liked him.

Toppertje. Toch wel opvallend dat de mensen die de wereld willen redden met EV’s en waterstof ook de wereld willen redden van wokies? Laat het weten, in de comments!