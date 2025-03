Hoezee, BMW 7-Serie krijgt nieuwe schnoz

Goed nieuws voor iedereen die niet versteend wil worden. De BMW 7-Serie krijgt een nieuwe schnoz.

Weinig auto’s zijn zo lelijk als de huidige BMW 7-Serie. Het ding is nu alweer drie jaar op de markt, maar het design is nog steeds niet gewend. Met chique kleurstellingen probeert BMW er af en toe nog wat van te maken. Maar het is toch een beetje als lipstick op het spreekwoordelijke varken.

Helaas is de Nase niet het enige probleem van de 7-Serie. Ooit was een Siebener een ranke sedan met haast Italiaanse flair. Of helemaal met Italiaanse flair, zoals in het geval van de door Ercole Spada ontworpen E32. Maar de nieuwste generatie is lomp en plomp van alle hoeken. Dat heeft mede te maken met het feit dat er ook een i7 is met dezelfde koets. En daar moeten accu’s onderin. Het resulteert in een auto zo lelijk dat zelfs Mansory ‘m mooier kan maken.

De toch al vrij hoge beltline van de 7 (de G11 had die stiekem ook al zij het een stuk minder opvallend) is daarmee gigantisch hoog geworden. En daarom oogt de sedan ondanks de lengte en breedte ‘smal en hoog’. Uw trouwe verslaggever is al een keer aan de gang geweest met Preview om dat te verbeteren.

Een dergelijk enorme verbetering zullen we helaas niet zien met de aanstormende facelift, waarschijnlijk. Maar rapportages op basis van spyshots, doen vermoeden dat er wel forse veranderingen op til zijn. Zoals bij de meeste menselijke facelifts, gaat vooral het aangezicht en de schnoz op de schop.

Of de giga-grille kleiner wordt durven we niet te zeggen. Gecamoufleerde exemplaren rijden rond met horizontale spijlen in de grilles, maar dat wil niet zeggen dat BMW daar echt voor gaat lijkt ons (je weet echter maar nooit). Wel zijn kenners het erover eens dat de gesplitste koplampen gaan verdwijnen. De achterlichten krijgen mogelijk een Neue Klasse sausje.

We krijgen een beetje het E65 idee. Die generatie 7-Serie werd met de facelift ook ietsje conventioneler en mooier. Maar echt mooi was ‘ie nog steeds niet. En inmiddels kijken we vooral naar het origineel als de echte karakterbak. Soms is lelijk design uiteindelijk legendarische cult. Niet dat we BMW willen aansporen om voor lelijk te blijven kiezen. Liever zouden we natuurlijk zien dat BMW gewoon weer een E32, E38 of desnoods pre-LCI G11/2 bouwt. Maar goed, daar moeten we minimaal nog drie à vier jaar op wachten.