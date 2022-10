De Polestar 3 configureren kun je leren! Stel ‘m helemaal ZELF samen in de baas zijn tijd.

Na al dat geweld omtrent de nieuwe BMW M2, is het even tijd voor een iets praktischere auto. Dat is de Polestar 3, de eerste échte Polestar. De eerste twee modellen begonnen hun carrière als een concept car voor Volvo. Dat is met nummer 3 niet het geval.

Gisteren kon collega @RubenPriest al alles over de auto vertellen, inclusief diens prijs. Voor nu hebben we de configurator voor je! Die staat namelijk live. Niet alleen om samen te stellen qua uitvoering, maar ook meteen met de Nederlandse prijzen erbij.

Kleurtjes

Het begint bij 91.200 euro. Dan heb je de meet eenvoudige eenvoudig. Wil je het performance-pakket, dan ben je 97.800 euro kwijt. Dit zijn de all-in prijzen, de fiscale prijzen (zonder afleveringskosten en dergelijke) liggen ietsje lager. Die lagere prijzen betaal je ook de bijtelling, maar dan staat ‘ie nog niet voor je deur.

Er zijn zes kleuren mogelijk en alle zes zijn ze keurig, maar niet echt sprankelend. Je kunt kiezen uit Magnesium (zilver), Snow (wit), Thunder (donkergrijs), Jupiter (Beige), Midnight (blauw) en Space (zwart). Kunnen wij niet gewoon afspreken met die fabrikanten dat er tenminste één écht kleurtje bijhoort? Of besteld echt niemand dat?

Polestar 3 configureren

Standaard voor ons land is het Pilot Pack met Pilot Assist, Park Assist en een Headsup-display. Ook het Plus Pack zit bij de prijs inbegrepen. Dat behelst dingen als een Bowers & Wilkins-stereo, MicroTech nepleer of wol en 21 inch lichtmetalen patta’s. Er komen nog meer uitvoeringen later aan die onder het instapmodel zitten, dus reken maar dat die pakketten op de goedkopere uitvoeringen niet standaard is.

Qua interieur is er keuze uit vier soorten bekleding. Twee soorten ‘diervriendelijk leer’, dus geen leer meer een materiaal dat er op lijkt. Voor de mensen die geen McPlant bestellen is er ook echt nappaleder, dat natuurlijk optioneel is. Kortom, mocht je baas niet opletten, je kunt de Polestar 3 hier samenstellen! Of onderstaand filmpje kijken:

Meer lezen? Deze EV’s kun je nog in 2022 rijden!