Alpine houdt Esteban Ocon in de gaten via GPS tracker

Het F1 team van Alpine is al jarenlang een absolute ramp. Het Dunning-Kruger effect viert er hoogtij. Nu blijkt dat het team leerde van een bezoek door Esteban Ocon aan een ander team door een GPS tracker.

Zelden is er een team in de F1 zo disfunctioneel geweest als Alpine. Of nou ja, laten we zeggen een fabrieksteam. Er zijn natuurlijk wel meer bijzondere paradijsvogels gepasseerd in de historie van de sport. Van ex-CIA agenten tot fraudeurs en ook moordenaars. Maar zelfs bij Ferrari hebben ze er nooit zo’n potje van gemaakt als bij Alpine de afgelopen jaren.

Het team van Alpine, dat voortkomt uit Renault, werd weer een fabrieksteam aan het einde van 2015. Genii Capital, dat het team enkele jaren daarvoor overgenomen had, kon de financiële verplichtingen niet meer aan. Renault nam haar verantwoordelijkheid en nam de zaak terug. Toch is het sindsdien altijd met het idee ‘een voet binnen de deur en een voet buiten de deur’ geweest, zo lijkt het.

Inmiddels is niet meer bij te houden hoeveel teambazen er zijn geweest sinds het vertrek van Cyril Abiteboul. Deze man lag ook regelmatig onder vuur. Maar met terugwerkende kracht was de periode van het team onder zijn leiding nog het beste. Er werden enkele podia gehaald en het team werd elk jaar vierde of vijfde. Sindsdien is het een duiventil. Vanuit de fabrikant werden steeds betere prestaties geëist, maar daar kwam geen geld voor over de brug. Alain Prost was de enige die uit de school durfde te klappen. Hij noemde Laurent Rossi een schoolvoorbeeld van het Dunning-Kruger effect: incompetent en arrogant.

Het schijnt inderdaad zo’n kwalletje te zijn geweest die vooral zijn macht wilde laten gelden. Uiteindelijk heeft deze man ook het veld moeten ruimen. Maar ook vanuit de echte top van Renault lijkt men niet te weten wat men aanmoet met het team. De motorenafdeling staat op gespannen voet met de afdeling in het Britse Enstone. En de nieuwe teambaas Bruno Famin ligt er een jaar na zijn aanstelling ook weer uit. Inmiddels zou het team zelfs interesse hebben vanaf 2026 met Mercedes motoren te gaan rijden. Arrenmoede.

Omdat als je toch al bezig bent met mismanagement je ook maar alles gewoon fout kan doen, trok Alpine Gasly aan naast Ocon te rijden. Top-idee, want iedereen wist dat de twee elkaar niet kunnen uitstaan. Nou is dat met Ocon wel vaker het geval, maar toch. Op papier was het allemaal mooi voor Frankrijk. Frans team met Franse teambaas en twee Franse coureurs. In de praktijk doet men dingen zacht gezegd met de Franse slag.

Ocon heeft inmiddels aangekondigd voor Haas te gaan rijden volgend jaar. Maar hij is ook met Williams gaan praten, zo onthult ex-Alpine man Marcin Budkowski:

He was in Enstone before the Silverstone race and when he was there, he drove an Alpine that was lent to him as a company car. But these cars have trackers, the GPS. So it turned out that his Alpine car was parked in Williams’ parking lot for five hours during Esteban’s stay in Great Britain, and this is how everyone at Alpine found out that Esteban spent half a day there. Marcin Budkowski, heeft een verleden bij Renault/Alpine

Waarvan akte.