De Auto van het Jaar is nu nóg beter

Deze ochtend hebben we alleen maar goed nieuws.

Het was een fantastische verrassing: de Alpine A110 is de AutoBlog Auto van het Jaar 2018 geworden. Dat is niet en prijs die ze gewonnen hebben omdat 55 blanke mannen van middelbare leeftijd toevalligerwijs eenzelfde mening blijken te hebben, maar een heuse publieksprijs. Dankzij jullie is de auto verkozen tot het beste wat we het afgelopen jaar hebben gezien (en gereden!)

Op de redactie is iedereen op @autoblogger na er lyrisch over. Aangezien de auto al een belachelijk succes blijkt te zijn en er nog niet veel varianten leverbaar zijn, moeten we even gaan opletten waar de tuners mee komen. De eerste aangepaste A110 kwam van het Duitse Waldo Performance. Dat was misschien net even een stapje te ver. Leuk voor de hardcore trackday bezoeker, maar wellicht niet voor de A110-bestuurder die nét dat beetje meer wil.

Gelukkig is daar het Britse Litchfield Performance. Voor wie het bedrijf niet kent: het zijn ware topspecialisten die zich al jaren bezig houden met Subaru’s STI’s en BRZ’s, Nissan GT-R’s, Ford Focus RS’en en dat soort auto’s. Liefhebbersauto’s, zo u wil. Daar scharen we de A110 ook onder. Voor deze Franse sportcoupé hebben ze een ‘Stage 1’-pakket gemaakt wat eigenlijk niet meer of minder is dan veranderingen aan de motorsoftware.

De 1.8 liter viercilinder met turbo levert nu 300 pk en 404 Nm, flink meer dan het origineel. Volgens Litchfield zat er met gemak meer marge in de motor. Met name het koppel hebben ze wat teruggeschroefd, zodat de rijeigenschappen nog wel behouden blijven. Mocht je 48 pk erbij niet zoveel vinden, vergeet niet dat de relatief betaalbare A110 zo’n 1.100 kilogram weegt, dan zijn die paarden net even wat groter. Voor wiel meer wil: een Stage 2 kit is aangekondigd. Die moet zo’n 315 pk gaan leveren. Dan is de auto voorzien van een nieuw onderstel en sperdifferentieel. De performance upgrade kost een kleine 1.000 pond. Litchfield neem de garantie over.