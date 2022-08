Officieel: schone F1-motoren vanaf 2026 zet deur open voor Porsche

De FIA heeft de nieuwe F1-motoren die vanaf 2026 gebruikt gaan worden goedgekeurd.

De transitie naar het hybride tijdperk van de Formule 1 verliep niet zonder slag of stoot. Weg waren de iconische geluiden, waar een toch wel vrij saai hybride geluid voor in de plaats kwam. Misschien dat het in 2026 wat dat betreft nog saaier gaat worden, want de reglementen voor de nieuwe F1-motoren zijn door de FIA goed bevonden.

Volledig elektrisch, dat zit er (gelukkig) nog niet in. In plaats daarvan bouwt de Formule 1 voort op het schoner maken van de hybride unit. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Een korte samenvatting van wat je zoal kunt verwachten van de F1-motoren in 2026:

Rijden op duurzame brandstof

Meer dan 1.000 pk vermogen

De MGU-H verdwijnt

MGU-K tot drie keer krachtiger

Brandstofverbruik halveert ten opzichte van de motoren in 2013

Doelstelling is om de F1 tegen 2030 volledig CO2-neutraal te maken. Met de nieuwe motoren zet de FIA weer een stapje dichter naar dat doel toe. Het is niet bekend wat voor gevolgen dit gaat hebben voor het geluid van de motoren: bijvoorbeeld dat de soundtrack nog meer gedempt gaat zijn.

De omslag naar schonere motoren hoeft geen slecht nieuws voor liefhebbers te betekenen. De transitie kan juist een motivatie zijn om nieuwe merken aan te trekken. Denk aan Porsche. Hoogstwaarschijnlijk de nieuwe motorleverancier van Red Bull in de nabije toekomst.

Met duurzame doelstellingen kunnen (auto)merken de Formule 1 weer gaan gebruiken als visitekaartje. Het beeld moet niet zijn dat er 20 verwende coureurs rondjes rijden in veel te snelle auto’s. Maar een sport dat helpt met de ontwikkeling van bijvoorbeeld duurzame brandstoffen dat naast de elektrificatie van het wagenpark kan bestaan.