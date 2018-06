Special: General Motors EV-1

Een auto zo vooruitstrevend dat GM niet wist wat ze ermee aan moesten.

Flashback. Het is 2009. De kredietcrisis laat enorme sporen na. Gevestigde namen vallen bij bosjes om. In de Amerikaanse autowereld zijn er drie grote spelers: Ford, Chrysler en General Motors. Ford weet ternauwernood zelf het hoofd boven water te houden. Chrysler loopt enorme financiële schade op en ook The General is aan het wankelen. De laatste twee concerns moet hun handen ophouden en de overheid om steun vragen om te kunnen overleven. Aan de ene kant hebben ze er natuurlijk een potje van gemaakt. Jarenlang werd er ouderwetse techniek verkocht, zonder te investeren in de toekomst. Niet alleen op technisch vlak, maar ook op financieel vlak. Ford had namelijk wél voldoende reserves om niet kopje onder te gaan. De houding van Chrysler en General Motors was stuitend. Gezien de enorme belangen en vooral vanwege vele duizenden banen die op de schop moesten, waren ze too big to fail. De vraag en goedkeuring voor het verlenen van staatsteun ging niet zonder slag of stoot.

Dat kwam niet alleen omdat General Motors en Chrysler er een financieel potje van hadden gemaakt, maar ook door de tomeloze arrogantie. Zo lieten de hoge heren zich tijdens de onderhandeling in privé-jets vervoeren en voorrijden met limousines. Niet dat het om de vorm gaat, absoluut niet. Maar op het moment dat je voornemens bent massa-ontslagen door te voeren en datzelfde volk min of meer om een lening moet vragen, is het raadzaam je iets nederiger op te stellen. Een van die mensen was Rick Wagoner. Onder zijn bewind wist GM tijdens deze bizarre periode een verlies van 82 miljard dollar te ‘behalen’. Dankzij dit hoogmoedige wanbeleid moest Wagoner op instigatie van het Witte Huis opstappen. Hij was het gezicht van alles dat slecht was aan de Amerikaanse autoindustrie.

Rick Wagoner werd in 2000 benoemd tot CEO van General Motors en voorzitter in 2003. Waar Wagoner erg goed scoorde was stroomlijnen van de productie en het snijden in kosten. Toch twee dingen waar de aandeelhouders erg tevreden mee zijn. Eén ding was Wagoner niet: een visionair. Zelfs niet op de korte termijn. Voor Wagoner waren alternatieven als hybrides en volledig elektrische auto’s niet winstgevend te krijgen en dus niet interessant voor General Motors. Klaar.

U ziet, we gaan telkens verder terug in de tijd. Het is niet de bedoeling Rick Wagoner in diskrediet te brengen. Dat heeft hij immer grotendeels zelf al gedaan. Het meest opmerkelijke is dat hij de mogelijkheid had om De Grote Verlosser te zijn in de autowereld. De Jesse Klaver van de mobiliteit. De ‘Elon Musk’ voordat Elon Musk ook maar dacht aan een elektrische auto, waarover later meer. General Motors heeft namelijk de kans gehad om zich als pionier van de autowereld te doen gelden. Sterker nog, ze waren het heel eventjes.

Dat begon in 1990, het jaar waarin General Motors diverse sportmodellen als de Lotus Omega, Chevrolet Corvette ZR-1 en GMC Syclone ter wereld liet komen. Hun meest vooruitstrevende model was echter de GM Impact Concept. In sommige gevallen gebruikte General Motors hun eigen naam als merknaam, meestal voor concept cars. Waarom kwam General Motors eigenlijk met zo’n rigoureus andere auto? Dit waren nog tijden dat 170 pk uit een 5.7 liter V8 acceptabel ‘pittig’ werd genoemd en een verbruik van 1 op 4 gewoon keurig was. Wat bewoog General Motors ertoe om toch zo’n auto te ontwikkelen? Er leek geen directe aanleiding te zijn.

De reden zat hem in de California Clean Air Act. Deze wet stelde voor dat 10 procent van alle in Californië verkochte auto’s vanaf 2003 geen uitstoot mochten hebben. Diverse merken gingen zo snel mogelijk over op het ontwikkelen van elektrische auto’s. Dit waren meestal reguliere auto’s waarvan de aandrijflijn omgebouwd was van ouderwets naar elektrisch.

De GM Impact moest een voorbode worden voor een dergelijke auto. Dat de auto weinig zou afwijken van de GM Impact bleek uit de volgende stap van GM Impact PrEView. Dit was een serie van een dozijn testexemplaren om ervaring met elektrisch rijden op te doen. Het was de bedoeling dat uiteindelijk 50 van dit soort auto’s voor dergelijke doeleinden ingezet gingen worden.

De Impact PrEView werd omgedoopt tot GM EV1 en werd geïntroduceerd in 1996. De auto had een zeer kenmerkend silhouet. Alles stond in het teken van de aerodynamica. Hoe beter deze was, hoe beter de prestaties en het verbruik van de auto. De grote verantwoordelijke voor dit ontwerp was Paul MacCready, die destijds CEO was van AeroVironment. Onder zijn leiding konden Mark Kaski en Dennis Little een zo strak en glad mogelijk ontwerp ontwikkelen. Alleen al tijdens de ontwikkelingsfase leerde GM enorm veel over aerodnymica en hoe dat het beste toe te passen was op auto-ontwerpen. Bij de EV-1 had het resultaat, de auto had een Cw-waarde van slechts 0,19.

De GM EV-1 was geen auto voor iedereen. Het was strikt een tweezitter. De auto was niet erg groot, de achterbak was zeer bescheiden. Dat is wel een punt waarbij de huidige elektrische auto’s enorme vooruitgang hebben geboekt. De EV-1 kon zo’n 150 kilometer op een volle accu halen, maar dan moest je echt héél erg voorzichtig doen. Dat was nog wel een uitdaging, want door de compacte afmetingen en het relatief hoge vermogen was het een auto waarbij je voor de lol graag wat sneller zou rijden. De driefase AC motor leverde bijna 140 pk en 150 Nm. Aangezien het direct beschikbaar was, voelde de auto veel sneller aan dan dat ‘ie eigenlijk was.

Het grote nadeel van de auto was de accutechniek anno jaren ’90. De EV-1 had een aluminium carrosserie en chassis, maar het gewicht bedroeg toch een flinke 1.700 kg. Dat kwam geheel op het conto van de accu’s. Ondanks het hoge gewicht aan accu’s, was de range behoorlijk beperkt. De eerste serie EV-1 haalde ongeveer 120 kilometer op een lading. Het laden duurde ook ‘eventjes’. Met de meegeleverde 110 volt kabel moest je 15 uur wachten voordat de accu’s helemaal vol waren. Voor thuis kon er een 220 volt lader geïnstalleerd worden, die het klusje kon klaren in grofweg drie uur.

Het interieur was zijn tijd eveneens ver voouit. Tegenwoordig zijn de dashboards zeer strak en eenvoudig ingedeeld. De GM EV-1 had dat al in 1996. De bestuurder had voor zich wat die nodig had: een stuurwiel, richtingaanwijzers en bediening voor de ruitenwisser. Omdat de EV-1 geen koelvloeistof, olie of benzine aan boord had, waren meters daarvoor ook niet nodig. Alle bedieningselementen voor de radio en temperatuur kon je terugvinden in de hooggeplaatste middenconsole.

Van de EV-1 kwam er ook een tweede serie. Het grootste verschil zat hem in de accu’s, dat waren nu nikkel-metaal hybride batterijen. De actieradius werd hiermee aanzienlijk groter. Op een volle lading kon de EV-1-leaser maar liefst 200 km ver komen. In vergelijking met de huidige generatie elektrische auto’s is dat niet eens zo’n heel verkeerde waarde.

Er staat bewust ‘EV-1-leaser’. General Motors bleef altijd de eigenaar van de EV-1’s. De EV-1 kon alleen geleased worden. Daar waren een paar eenvoudige redenen voor. Ten eerste is het in Amerika vrij gebruikelijk om een auto te leasen. Je betaalt een maandelijks bedrag en na een paar jaar lever je hem weer in voor de volgende auto, die je ook weer least. General Motors zag de mensen die een EV-1 leasten meer als testpiloten dan eigenaren. Die mensen waren overigens niet de minsten: Tom Hanks, Mel Gibson en Danny DeVito hadden allemaal zo’n EV-1 en waren er stuk voor stuk lyrisch over. Niet de reclame waar General Motors op zat te wachten. Huh?

Het is verlichte kost om de documentaire ‘Who Killed The Electirc Car’ te bekijken. Om alle suggestieve veroordelingen als feiten te poneren gaat misschien wat ver, maar het staat onomstotelijk vast dat General Motors aan de ene kant een geweldig progressieve auto had gebouwd. Aan de andere kant probeerde hetzelfde bedrijf er, verwarrend genoeg, tegelijkertijd voor te zorgen dat het succes zo klein mogelijk was. Zo was het, bijvoorbeeld, extreem lastig om aan een EV-1 te komen. De ellenlange vragenlijsten voordat je überhaupt in aanmerking kon komen waren bizar. Dat deed GM met een reden, het was namelijk de bedoeling dat GM kon aantonen aan de overheid dat er absoluut geen vraag was naar elektrische auto’s.

Aan de ene kant was GM enorm goed bezig, aan de andere kant waren ze er enorm tegen aan het lobbyen. De tactiek die de Verenigde Staten onder Bush toepaste was even eenvoudig als effectief. Er werd vol ingezet op waterstof, een techniek die destijds nog écht in de kinderschoenen stond. De staat Californië werd door de VS aangeklaagd vanwege de wet die ervoor moest zorgen dat 1 op de 10 nieuwe auto’s geen vervelende uitstoot. Uiteraard verloor Californië de rechtszaak en moest het de wet intrekken. Alsof je het rookverbod in de horeca weer gaat opheffen: ze waren net de goede kant op aan het gaan. De lobbyisten waren gewoonweg te sterk. De grootste lobbyist van allemaal was overigens, ironisch genoeg, General Motors. Alsof je rector bent op een middelbare school en je zoon laat doubleren, terwijl zijn cijfers prima zijn.

In 2003 was het hele EV-1 verhaal afgelopen. Het sterfbed van de EV-1 was behoorlijk dramatisch. Omdat alle GM EV-1’s leaseauto’s waren, moesten ze uiteindelijk worden ingeleverd. Veel mensen die een EV-1 hadden geleased wilde graag de leaseperiode verlengen of de auto overnemen. GM was echter onverbiddelijk. Alle EV-1’s moesten ingeleverd worden zodat General Motors ze kon vernietigen. De EV-1 kreeg zelfs een officieus afscheid. Ex-bestuurders en EV-1 ‘fans’ verzamelden zich om te protesteren tegen de vernietiging van alle auto’s. Onder meer Baywatch-actrice Alexandra Paul werd gearresteerd tijdens de protesten.

Volgens General Motors was dit noodzakelijk. Het was namelijk erg duur om alle specifieke onderdelen te blijven produceren; iets wat moet gebeuren, ook als een auto uit productie is. Van de totale 1.117 geproduceerde EV-1’s bleven slechts een paar exemplaren gespaard van de automobiele jachtvelden. De auto’s werden gedoneerd aan diverse universiteiten, maar ook de maker van The Godfather trilogie, Francis Ford Coppola, wist er eentje te bemachtigen.

Het leven bestaat uit keuzes maken. Rick Wagoner heeft een aantal uitstekende keuzes gemaakt. Voor lange tijd kon hij de GM aandeelhouders tevreden houden. Toen hij in 2003 het EV-1 project vakkundig de nek omdraaide, kraaide er amper een haan naar. Te weinig mensen wisten er vanaf. Wel was er een jonge knaap, geboren in Zuid-Afrika, maar woonachtig in Californië. Hij was het er totaal niet mee eens dat de EV-1’s vernietigd werden. Hij hekelde het huichelachtige gedrag van General Motors, dat liever ouderwetse techniek verkocht dan daadwerkelijk innoveerde, terwijl dat gewoon mogelijk was. Rick Wagoner zei in een interview dat het EV-1 project stopzetten de grootste fout uit zijn carrière was. Voor de jonge blaag uit Zuid-Afrika was het juist een grote motivatie. Hij zag in dat de wereld wel degelijk zat te wachten op een elektrische auto. Hij voorzag de uitdagingen, maar ook de mogelijkheden. Bijna direct nadat de EV-1’s werden vernietigd, werd zijn nieuwe doel om elektrisch rijden op grote schaal mogelijk te maken. Zijn naam: Elon Musk.