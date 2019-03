Deze sinistere X5 heeft 865 Nm onder de kap

Boom-ontwortelend.

Gisteravond was het weer tijd voor een Special. De auto in kwestie betrof een Fiat Croma. Een van de bijzondere eigenschappen van de Croma was dat het een van de eerste ‘vlotte’ diesels was. Natuurlijk is alles relatief, maar je kon tenminste meekomen op de snelweg. De dieseltechniek heeft in de tussentijd niet stil gestaan.

Natuurlijk, de dieselmotor wordt op dit moment enorm verketterd. Het is echt niet meer van deze tijd. Althans, volgens sommigen. Op dit moment zijn er enorm gave diesels te verkrijgen. Een van de meest indrukwekkende zelfontbrandend is de B57D30S0. Dat is een drieliter zescilinder lijnmotor met maar liefst 4 (!) turbo’s. Het blok levert 400 pk bij 4.400 toeren en 760 Nm tussen 2.000 en 3.000 toeren. Kortom, een waar koppelmonster.

Het blok is leverbaar in diverse (grote) BMW’s, waaronder de X5 M50d Xdrive. Ondanks de forse massa accelereert het apparaat in 5,2 seconden naar de 100- km/u en is de topsnelheid begrensd op 250 km/u. In de jaren ’90 specificaties voor raszuivere M-sportcoupΓ©’s en sportsedans, tegenwoordig het domein van een logge diesel-SUV.

Maar het kan nog heftiger. Daarvoor moeten je je even melden bij de dames en heren van G-Power. Die hebben zich even bezig gehouden met het (her)schrijven van het motormanagement. Het resultaat is niet mis: 475 pk aan vermogen en 865 Nm aan koppel. Volgens G-Power is de auto na de tuning net zo betrouwbaar als standaard. De topsnelheid blijft begrensd (kunnen ze je vast wel mee helpen), maar de sprint gaat 4 tienden sneller: in 4,8 seconden is het mogelijk 100 km/u te rijden vanuit stilstand.

De chiptuning kost je 1.949,99 euro. Die kun je eventueel uitbreiden met een rollenbanktest plus uitdraai (238 euro) en garantie (ook 238 euro). Verder houdt G Power zich heel erg in qua tuning, op een setje 23″ Hurricane RR gesmede lichtmetalen velgen na. De complete wielende kost je (adem in) bijna 10 mille. Daar zit dan wel een setje Michelins bij in de maat 315/25 R23. Een X5 M50d xDrive (zo’n 130 mille) zul je zelf moeten meenemen.