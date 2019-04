Amerika is totaal niet onder de indruk van de Audi e-tron

Gaan ze eindelijk over op elektrisch, is het wéér niet goed!

Audi heeft de Amerikaanse media vandaag niet weg kunnen blazen met de specificaties van zijn allereerste volledig elektrische auto, de e-tron. In een persbericht heeft de Duitse autofabrikant vandaag het geschatte rijbereik van het model bekendgemaakt en daarmee mag het direct een flinke nederlaag accepteren. De cijfers zijn weinig indrukwekkend, zeker in vergelijking met de concurrentie.

In het persbericht heeft Audi het rijbereik van de e-tron genoteerd naar schattingen van EPA. Omdat bij deze instantie de metingen en berekeningen op een totaal andere manier worden gedaan dan in Europa, kunnen er hier en daar wat dingen afwijken. Bij de e-tron (rijtest) is het verschil echter behoorlijk groot. Waar de Audi volgens Europese WLTP-metingen 400 kilometer moet kunnen afleggen op een volle accu, denkt EPA dat het niet meer dan 204 mijlen zijn. Omgerekend in kilometers is dat nog geen 330 kilometer.

In vergelijking met de concurrentie had de Audi e-tron al een kleine achterstand op de concurrentie, dus dat het rijbereik nu nog lager ligt, zal de auto voor de consument een minder interessante optie maken. De Jaguar I-PACE moet volgens EPA bijvoorbeeld 234 mijlen (375 kilometer) kunnen rijden, de Tesla Model X Long Range zelfs 295 mijlen (475 kilometer).

Hoewel de Audi e-tron op deze manier de minst aantrekkelijke optie van het stel lijkt te zijn, is alles zeker niet verloren voor het merk. Integendeel, Audi geeft te kennen expres gekozen te hebben voor een kleiner rijbereik, om het dagelijkse gebruik te verbeteren. De e-tron heeft namelijk een accupakket van 95 kWh, maar gebruikt daarvan slechts 80 procent – 83,6 kWh, dus. Daarmee heeft hij feitelijk het kleinste accupakket van het stel, wat zijn kleinere actieradius ook verklaart. Daarnaast is de auto in de Verenigde Staten eveneens de goedkoopste van de drie en kunnen klanten bij aankoop nog aanspraak maken op het belastingvoordeel van 7.500 dollar. Dit is bij die twee andere EV’s weer niet mogelijk. Als klap op de vuurpijl laadt de e-tron aanzienlijk sneller op dan zijn segmentgenoten.