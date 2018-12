Het grote vergelijk: Audi e-tron vs Jaguar I-PACE vs Tesla Model X

Nu de prijzen en specificaties van de auto's bekend zijn, kunnen we de balans opmaken.

Het zijn spannende tijden in autoland. De dieselmotor lijkt zijn langste tijd te hebben gehad en het is duidelijk dat de benzinemotor ook niet het eeuwige leven heeft. Er komen alternatieve technieken beschikbaar. Natuurlijk zijn er voldoende merken die elektrische auto’s in de showroom hebben staan. Echter zijn we nu op het punt staan dat de elektrische auto echt zijn definitieve doorbraak gaat maken. Daarmee bedoelen we ook qua verkoopcijfers, bijvoorbeeld. Ondanks alle goede bedoelingen en onze progressieve overheid vallen die nog wat tegen.

Het is natuurlijk een een grote sprong in het diepe om over te stappen naar een elektrische auto. Er moeten wat knoppen om. Qua laden versus tanken, gebruik en natuurlijk de uitstoot. In korte tijd zijn er een aantal belangrijke elektrische premium cross-overs geïntroduceerd. Voor vandaag vergelijken we de nieuwe Audi e-tron met de Jaguar I-PACE met de pionier in deze klasse: de Tesla Model X.

We gaan natuurlijk dieper in op de materie, maar we hebben een tabel gemaakt waarin je perfect kunt zien hoe de auto’s zich tot elkaar verhouden:

Audi e-Tron Jaguar Tesla e-Tron iPace P400 Model X 75D Lengte 4.901 mm 4.682 mm 5.037 mm Breedte 1.935 mm 2.011 mm 2.271 mm Hoogte 1.629 mm 1.565 mm 1.684 mm Aangedreven wielen Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit 95 kWh 80 kWh 75 kWu Vermogen: 408 pk 400 pk 333 pk Koppel: 664 Nm 696 Nm 525 Nm Gewicht: 2.400 kg 2.133 kg 2.350 kg 0-100 km/u: 6.6 sec. (5.7 met boost) 4,8 sec. 5.2 sec. Topsnelheid: 200 km/u 200 km/u 210 km/u Laadtijd: 8,5 uur 13,5 uur 5,25 uur Actieradius: 400 km 470 km 340 km Prijs: € 84.100 € 80.330 € 98.650

Uiterlijk

Het is natuurlijk geheel subjectief, dit onderwerp. Het drietal ziet er futuristisch uit. De Audi heeft als voordeel dat ‘ie er niet zo ‘raar’ uitziet. De auto heeft de proporties van een normale auto. Sterker nog, de auto ziet er strakker uit dan een Audi Q5. Dit kan een voordeel zijn voor velen, niet iedereen wil opvallen met zijn nieuwe auto en duidelijk maken hoe begaan ze zijn met het milieu.

De Jaguar I-PACE kent wel andere proporties. Ook hier is er gekozen voor crossover-achtige, maar de invulling is totaal anders in vergelijking met de e-tron. De neus is erg kort en de daklijn loopt strak af. Het is in elk geval een bijzondere auto. Wat opvalt is dat de frontoverhang en die aan de achterkant erg kort is. De wielen staan enorm ver uit elkaar.

De Tesla Model X gaat het langste mee, maar verrast nog steeds met zijn uiterlijk. Er is niets dat erop lijkt. Met deze auto zul je veel meer opvallen. De auto ziet er niet alleen groter uit, hij is het ook. Waar de e-tron terecht als cross-over/suv-achtige wordt gekenmerkt, is dat bij de Jaguar al lastig, maar bij de Model X eigenlijk onmogelijk. Dit is eigenlijk een MPV, geen SUV. Daar is overigens niets mis mee. Persoonlijk vind ik ‘m er geweldig uitzien, maar zijn er genoeg mensen die het tegendeel vinden. De Model X is geenszins saai, mede dankzij de Falcon-wings.

Interieur

Bij het interieur is het minder subjectief. De Audi heeft verreweg het fraaiste interieur. Qua vormgeving kunnen we er lang over twisten, maar het materiaalgebruik en de afwerking staan op het niveau van auto’s als de Audi A6. Absolute top, dus. Er zijn hordes mensen die op zich wel elektrisch willen rijden, maar dan wel in een vertrouwde omgeving willen zitten. Dat kan met de e-tron. Dat wil niet zeggen dat het interieur ouderwets is, integendeel.

De Jaguar I-PACE weet niet het niveau van de Audi te halen, maar het verschil stoort geenszins. Het is nog steeds heel erg fraai. Toch zijn er wel degelijk minpunten. Het Touch Pro Duo infotainment-systeem werkt nog niet helemaal lekker. Wellicht iets dat met een simpele update is te fixen is, want in de Range Rover Velar werkt het een stuk fijner. Qua ruimte kom je niets te kort in de I-PACE, mede dankzij die enorme wielbasis.

We kunnen de Tesla gemakkelijk affakkelen qua interieur. De Tesla is het duurste, maar heeft verreweg het minst fraaie interieur. Je zit in een soort plastic bak met een gigantisch scherm waarop je (bijna) alles moet bedienen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Tesla niet alleen de software geregeld voorziet van een update, ook de interieurs worden telkens beter. Zo bizar slecht als met de Model S in 2012 is het echt niet meer, maar het haalt het niet bij de Audi en Jaguar. Waar de Tesla wel terugslaat is de hoeveelheid ruimte. De Model X biedt plaats aan zeven personen.

Prijs

Het was een beetje lastig om te bepalen welke modellen we gingen vergelijken. Aangezien zowel Jaguar en Audi maar één motoruitvoering (accupakket) leveren, gingen we daarvan uit. De Audi e-tron kost 84.100 euro, voor de Jaguar betaal je 80.330 euro. De goedkoopste Tesla Model X komt in Nederland pas voor je deur te staan wanneer je 98.650 euro over hebt gemaakt. Een aanzienlijk verschil, zeker gezien het feit dat je voor dit veel hogere bedrag een auto krijgt die, op papier, minder is dan zijn twee concurrenten die hier aan bod komen. De auto heeft minder vermogen, minder koppel, minder accucapaciteit en bovendien is ook de actieradius kleiner. Aan de andere kant betaal je bij de Tesla, onder meer, gedeeltelijk voor een zekere wow-factor. Je krijgt vleugeldeuren, hebt dankzij de zeven stoelen en de gigantische ruit een enorm gevoel van ruimte en daarbij is het een Amerikaanse pionier op het gebied van elektrische auto’s.

Uitrusting

Qua uitrusting zijn er geen hele grote verschillen. Het is een beeld dat we vaker zien bij auto’s in het luxe segment: compleet, maar je kan enorm veel leuke opties uitkiezen. Bij Audi noemden we de optiepakketten al. Het is even wachten totdat de configurator live is voordat we een perfect beeld kunnen schetsen.

Zowel de Jaguar als de Audi kun je compleet naar eigen smaak aankleden. Gek genoeg is er bij Jaguar meer mogelijk qua kleuren bijvoorbeeld, maar Audi kennende zullen er binnenkort enorm veel opties en schreeuwend dure Audi Individual lakken en ledersoorten beschikbaar komen. Dat is dus nog even afwachten, tot die tijd scoort de Jaguar beter.

Bij Tesla kun je aanzienlijk minder ver gaan qua aankleding. Je kan kiezen voor een ‘Premium Upgrade’-pakket, waarbij het mogelijk is om de voordeur automatisch te openen en te sluiten. Aan de ene kant is het een vrij nutteloze gimmick, net als die Falcon-deuren, maar het is wel erg gaaf. Ook heeft dat pakket het HEPA-luchtfiltersysteem, een winterpakket en een behoorlijke audioinstallatie. Qua kleuren is de keuze beperkt bij Tesla: 5 verschillende tinten. Ook wat wielen betreft is er niet veel te kiezen: 20″ is standaard, 22″ is optioneel mogelijk. Dat is karig voor een fabrikant die pretendeert premium te zijn.

Rijden

De Audi heeft ‘e-quattro‘, wat gek genoeg minder ‘Audi-esque’ is dan je zou verwachten. Omdat het nu niet een klassieke Audi is met de motor voor de vooras en de aandrijving voor het grootste gedeelte naar de achterwielen gaat, rijdt de auto verrassend goed. Qua beleving is er niet veel verschil met de Q5 of Q7. Wel merk je dat het zwaartepunt een stuk lager ligt. De prestaties zijn niet overdonderend. 0-100 km/u duurt 6,6 seconden, maar met boost is 5,7 mogelijk. Dat is een Duits dingetje, waarschijnlijk. De e-tron kan sowieso in 6,6 die 100 km/u halen. Vanwege de temperatuurhuishouding is 5.7 alleen onder ideale condities mogelijk. De complete rijtest en video van de Audi e-tron kun je hier bekijken.

We kunnen er lang over discussiëren, maar op dit punt wint de Jaguar gewoon. Het is veruit de leukste auto om te rijden. Dat komt waarschijnlijk ook door het feit dat de Jaguar dik 300 kilogram lichter is dan de andere twee. Ook de afstemming van het onderstel en de balans zijn erg goed. Met de Jaguar was het zelfs mogelijk om de kont (heel voorzichtig) om te krijgen. Zelfs een vierwieldrift behoorde tot de mogelijkheden! We weten dat je niet bij elk knooppunt een drift wil neerleggen, maar je voelt dat ze bij Jaguar echt tijd, aandacht en geld besteed hebben om de algehele rijervaring naar een hoger plan te tillen.

In het geval van de Tesla hebben we gereden met de P90D, een hele snelle uitvoering. Het meest positieve aspect van die auto was zijn snelheid. In de bochten merk je dat je met een zeer zware auto onderweg bent. Gelukkig ligt het zwaartepunt lekker laag, waardoor de auto lang stabiel blijft. De vlakke stoelen en de gevoelloze besturing dragen niet bij aan de feestvreugde. Met deze auto ga je geen rondje om voor de lol. Nu pretendeert Tesla ook geen moment dat de Model X 75D een sportieve auto is. Waar de Model X wel uitstekend scoort zijn de prestaties. Ondanks dat de Model X 75D de instapper is, is de Audi geen partij voor de Amerikaan. De Model X zit sneller op de 100 km/u heeft van deze drie auto’s de hoogste topsnelheid. Niet slecht voor een instappertje.

Verbruik

Bij het verbruik vinden we wederom grote verschillen tussen de auto’s. Ondanks het feit dat de accucapaciteit van de e-tron 15 kWh hoger ligt dan die van de I-PACE en beide auto’s over ongeveer evenveel vermogen beschikken, komt de bijna 300 kg lichtere Jaguar volgens de WLTP-cyclus ruim 70 kilometer verder. Op dit vlak schiet de Model X 75D flink te kort, want de actieradius van de goedkoopste Tesla-SUV bedraagt slechts 340 kilometer. Wil je een Model X met een vergelijkbare actieradius, dan moet je ruim 115.000 euro betalen. Dat de Model X in deze configuratie minder ver rijden kan, is allerminst een verrassing. De Amerikaanse EV is immers bijzonder groot, weegt 2.350 kg en heeft het kleinste batterijpakket van dit drietal.

Waar de Model X wel in uitblinkt, is het opladen. Het bijtanken van een Model X bij een Supercharger van Tesla is een minder dan twee uur gebeurd, maar ook thuis is het opladen van de batterijen relatief snel gepepiept. Afhankelijk van het soort aansluiting zijn de batterijen in ongeveer 6 tot 10 uur bij te laden. De prestaties van de Jaguar vallen op dit gebied juist tegen. Dat de I-PACE in 40 minuten tot 80 procent is op te laden klinkt heel indrukwekkend, maar hiervoor is wel een zogenaamd rapid charging-station nodig dat 100 kW levert. Thuis, waar je 7 kW uit de muur krijgt, duurt het veel langer. Hier duurt het liefst 10 uur voordat de accu’s tot 80 procent zijn opgeladen. Met 13,5 uur is de auto volledig opgeladen. De Audi, met zijn 95 kWh-accupakket, is een fijne middenweg, want de Duitser is in 8,5 uur opgeladen. Daarbij is de e-tron bij een snellader in 30 minuten tot 80 procent op te laden, waarmee hij de cijfers van de I-PACE overtreft.

In het kort: de e-tron is snel op te laden, maar heeft een kleinere actieradius. Deze is bij de I-PACE juist groter, maar bij de Jaguar duurt het juist weer langer om hem op te laden. De Model X laadt het snelste op, maar deze heeft tegelijkertijd ook de kleinste actieradius van het stel.

Conclusie

Welke van de drie moet je kiezen? Dat is een lastige vraag. In principe zijn het alledrie vreselijk dikke auto’s. De Tesla is de meest vooruitstrevende auto. Of de opties nu allemaal zin hebben, moet de tijd uitwijzen. Maar dat HEPA-filter, die deuren en het gigantische scherm zijn duidelijk anders dan anders. De Audi e-tron is een perfecte auto voor mensen die juist niet vooruitstrevend willen zijn. Je zit in een vertrouwde omgeving, met de gebruikelijke kwaliteiten van het merk met de vier ringen.

De Jaguar lijkt daar tussenin te zitten. In vergelijking met de Audi komt de I-PACE goed mee. Qua interieur en optiemogelijkheden geeft de I-PACE niet zoveel toe op de Audi. De Jaguar is het meest voordeligst en ziet er eveneens cool uit. Een volgorde aanwijzen is lastig, alhoewel het lijkt alsof de Tesla het duidelijk verliest. Inderdaad, lijkt. De Tesla heeft namelijk een paar troeven achter de hand. Ten eerste het trekgewicht. De Model X kan 1.500 méér trekken dan de Jaguar, bijvoorbeeld. De Model X kan gekozen worden met 5, 6 of 7 zitplaatsen. Iets dat bij de andere twee niet mogelijk is. Ook als je kijkt naar de beschikbare binnenruimte en de afmetingen is de Tesla ook een halve klasse groter. Dus ja, de Tesla is duurder, maar je krijgt er ook een grotere auto voor terug.

Toch merk je wel het verschil tussen de Tesla enerzijds en de Jaguar en Audi anderzijds. Op de zitplaatsen en het uitgekiende laadnetwerk na is het heel lastig om een lans te breken voor de Tesla Model X, zeker gezien de hoge prijs. De Jaguar is de leukste optie met maar een echt groot nadeel (de laadtijd). De Audi is saaier, maar scoort bijna op alle vlakken behoorlijk hoog. Het hoofd zegt de Audi, het hart zegt de Jaguar.