Mercedes aast op Verstappen, Max’ telefoon staat roodgloeiend

Gaat hij het nest verlaten?

Max Verstappen maakt alweer enkele jaren deel uit van de Red Bull-familie, maar als zijn team hem niet spoedig de juiste middelen geeft om wereldkampioen te worden, dan zal ook hij een overstap naar een betere werkgever gaan overwegen. In de keiharde wereld van de Formule 1 zullen de beste coureurs alleen loyaal blijven als zij ook het materiaal krijgen dat ze verdienen. Ergo, het materiaal waarmee ze kunnen winnen.

De inmiddels 21-jarige Nederlandse Formule 1-coureur zal dan ook niet tevreden zijn dat Red Bull hem in zijn vierde jaar bij het team nog altijd geen dominante auto heeft kunnen geven. Meer dan een handvol overwinningen zat er tot op heden niet in. Hoewel Verstappen vooralsnog ontkent dat er in hem een verlangen is begonnen te knagen om het team te verlaten, staan de potentiële werkgevers in de rij. En met recht, want Verstappen wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Dat andere teams Verstappen proberen weg te lokken bij Red Bull, dat blijkt wel uit een gesprek van Auto Bild met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Volgens de Oostenrijker belt Toto Wolff van Mercedes maand in maand uit naar de familie Verstappen om uit te vinden of hij niet voor de Duitse equipe wil komen rijden.

Hoewel Verstappen een dergelijke kans vrij gemakkelijk zou kunnen verzilveren – hij heeft zelfs een clausule in zijn contract staan die hem de mogelijkheid geeft het team bij tegenvallende prestaties te verlaten – is Marko onder de indruk dat Max nog lang niet weg wil bij Red Bull. Volgens de adviseur voelt hij zich op zijn plaats en vertrouwt Max erop dat het team de auto zal kunnen verbeteren.

Daarbij is het zo dat Mercedes zelf voor een lastige keuze staat, als het Verstappen inderdaad aan zich kan verbinden. Valtteri Bottas lijkt immers zijn mojo weer gevonden te hebben en daarnaast heeft het ook nog Esteban Ocon om te overwegen.