“Amerikaanse coureurs hebben niets te zoeken in de F1”

Die rijden toch alleen maar rondjes!

Als er ook maar iets op het lijstje van goede voornemens van Günther Steiner stond over het maken van nieuwe vijanden kunnen we wel stellen dat zijn missie een succes is geweest. Nog voor het einde van januari heeft hij namelijk vrijwel het gehele Amerikaanse autorace-liefhebbende publiek op zijn nek gehaald, en dat als teambaas van het enige Amerikaanse Formule 1-team op de grid.

Zo liet hij in een interview weten dat er eigenlijk geen enkele coureur van Amerikaanse komaf is die hoog op zijn lijstje staat voor zijn eigen team. Muziek in de oren bij Magnussen en Grosjean, die beiden tegen één resterend contractjaar kijken, maar een flink dolksteek voor de Amerikaanse fans.

“It’s not on top of our list. It’s on top of our list if there’s a good one. Obviously, we want one.”

Ah, dat klinkt al logischer. Maar bedoel je dan dat er helemaal geen goede coureurs beschikbaar zijn, Günther?

“But then maybe, if there is a really good one, would they come to us? Just having an American driver who maybe cannot compete at a certain level is maybe not good for the sport. [Signing an American driver] would be an ambition, but at the moment there is nobody ready for F1 in the United States in my opinion.”

Kijk, dat klinkt al een stuk schappelijker. Voor veel Amerikaanse coureurs, die blijkbaar niet verder lezen dan de headlines, was het echter genoeg om zich druk over te maken en middels hun verbale spierballen te tonen dat ze wel degelijk klaar zijn voor de Formule 1. Mocht er zich een kans voordoen, natuurlijk.

Allemaal heel leuk en aardig, maar Günther slaat eigenlijk de spijker op zijn kop met niet één, maar twéé punten die hij maakt. Enerzijds is er het feit dat er momenteel vrijwel geen coureur is die direct mee zou kunnen komen. Zelfs wanneer coureurs van topkwaliteit, zoals de kersverse Indycar-kampioen Josef Newgarden, de overstap zouden wagen is het zonder meer een enorme taak. Kijk voor de grap maar eens naar Brendon Hartley. De Kiwi heeft jaar op jaar buitengewone dingen laten zien in het WEC, maar wordt in een paar wedstrijden bij Toro Rosso toch geconfronteerd met de harde realiteit dat het niet zo makkelijk is als wordt beweerd.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel degelijk coureurs van potentieel Formule 1-niveau, maar deze zitten misschien wel helemaal niet te wachten op een halfbakken stoeltje in de Formule 1. Zeker als het gaat om een team als Haas, dat eigenlijk nog weinig indrukwekkende dingen heeft laten zien. Voor hen is het daarom misschien veel interessanter om zichzelf te vereeuwigen in de Amerikaanse geschiedenis als meervoudig IndyCar-kampioen, in plaats van de vergetelheid in te verdwijnen na een korte stint in de Formule 1.

Beeld: Mario Andretti in zijn Lotus