Wat vinden we van deze knappe SUV?

Het zou namelijk enorm kunnen helpen.

Volgende week begint de NAIAS (North American International Auto Sow) in Detroit. Traditiegetrouw zijn het The Big Three (Ford, General Motors en Chrysler) die hier groot uitpakken. Zo werden vandaag de compleet nieuwe Chevrolet Silverado en Ford Ranger onthuld. In Amerika zijn dat zeer populaire auto’s, terwijl de pickup-markt in ons koude kikkerlandje erg klein is, helaas. De Ranger zullen we nog wel tegenkomen en er zullen ongetwijfeld marktkooplui en strandtenthouders zijn die een Silverado op de zaak zetten. De derde auto die bekend werd vandaag heeft wat dat betreft een grotere kans van slagen, maar gaat vooralsnog niet naar Nederland komen.

Want waar kijken wij eigenlijk naar? Het is de splinternieuwe Acura RDX. De medium-sized crossover van het luxemerk van Honda is een enorm belangrijke auto. In de Verenigde Staten zijn ze nog gekker van crossovers dan wij dat in Europa zijn. Een punt waarop de auto enorm is verbeterd, is de styling. Toegegeven, het is een beetje een generiek ontwerp dat toepasbaar is op heel veel auto’s in zijn klasse. Het lijkt allemaal op elkaar. Maar in dit geval is dat juist positief, want de vorige RDX’en waren nogal lelijk. Om een of andere reden leek het de designers een goed idee om enorme lap chroom op de grille te zetten:

Officieel spreekt Acura nog van een ‘concept’, maar wij durven ‘m wel aan: dit is gewoon de productieversie. Dit is de eerste Acura die volgens een nieuwe designtaal is ontworpen. Dat is goed nieuws, want ook de overige Acura’s kunnen wel een nieuw uiterlijk gebruiken. Er komt nog meer goed nieuws, want Acura gaat ook de interieurs aanpakken. Het geheel toont heel ordentelijk. De ongelakte houtafwerking doet denken aan dat wat je ook kan krijgen in de laatste generatie Volvo’s. De middenconsole ziet er wel erg apart uit. Het is het nieuwe multimedia-bedieningsysteem van Acura en moet een stuk intuïtiever werken.

Er is nog niets bekend over de techniek van de RDX. Onlangs is in de US-versie van de Accord een nieuwe 2.0 turbomotor geïntroduceerd. Dit blok kennen wij in Nederland alleen van de Civic Type-R. De afstemming is wel wat anders, waardoor het vermogen en koppel iets lager uitvallen, maar 255 pk en 370 Nm zijn waarden die je mag verwachten in deze klasse. Deze VTEC motor is gekoppeld aan een tientraps automaat. De ware Fast & Furious-fanaat kan zijn geluk dus niet op. Voor wie milieubewust is: een hybride variant volgt later.

Dan de hoofdvraag: Wat vinden we deze auto? Honda heeft het in Nederland op dit moment vrij zwaar. Er zijn nog maar een paar auto’s leverbaar (Jazz, Civic, CRV en HRV). Een Honda-variant van deze RDX zou best een goede aanvulling kunnen zijn, mits de prijs aantrekkelijk is. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een Acura als Honda in Europa leverbaar zou zijn. De Accord (TSX), Integra, NSX en Legend (RL) werden in Amerika als Acura verkocht.