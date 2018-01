Koop de flitsende Ferrari van een flamboyante Vlaming

Wie durft?

Het is zonder meer een van Ferrari’s meest iconische auto’s uit de jaren ’80: de Testarossa. Samen met de Lamborghini Countach waren het dé Italiaanse stalpaarden waar iedereen die het woord ‘exorbitant’ op niet-ironische manier uitsprak in gezien wilde worden. Of fans van Miami Vice. Of eigenlijk iedereen, toch?

Waarschijnlijk wel, want kijk ernaar. Het exemplaar dat we hier voor ons hebben stamt uit 1986, het eerste jaar nadat de Testarossa het levenslicht zag. Het gaat dan ook om een monospecchio, ofwel een exemplaar uit de eerste reeks met slechts één buitenspiegel.

De Testarossa was uiteraard niet alleen geliefd om zijn imponerende verschijning, die door Pininfarina werd opgedacht. Het zou namelijk een van de laatste Ferrari’s zijn met een plat liggende 4,9-liter V12. Volgens de verkoper heeft het blok 54.505 km achter de rug, al zou het zomaar kunnen dat er inmiddels geen origineel onderdeel meer op te vinden is, gezien zijn onbetrouwbare aard.

Het speciale aan deze Testarossa is het feit dat deze schitterende maar vooral indrukwekkende machine ooit toebehoorde aan Jean-Pierre van Rossem. Voor zij die niet bekend zijn met J.P.; hij is geen broer van historicus en Slimste Mens co-presentator Maarten van Rossem, maar een flamboyante econoom en ex-Formule 1-team eigenaar uit Vlaanderen die zijn overleden vrouw invroor en gedupliceerde aandelen verhandelde om “het systeem naar de kloten te helpen”.

De verkoper vraagt ‘slechts’ 139.950 euro voor de (gelukkig onbevroren) ex van Jean-Pierre, maar door die quote alleen al had de aanbieder mij voor hetzelfde geld een veertiendehands Fiat Multipla kunnen verkopen. Just sayin’.

Met dank aan Arno voor de tip!