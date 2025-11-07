GTA VI: komt van uitstel afstel?

Ken je die van die GTA VI game die eind 2025 in mei 2026 uitkomt? Die komt voorlopig nog niet…

Er wordt door gamers al heel lang reikhalzend naar uitgekeken, de nieuwste Grand Theft Auto. Hij zou eind dit jaar uitkomen, maar dat werd uitgesteld tot mei 2026. Dat was al een hard gelag voor de gamers, maar vandaag is er nog meer slecht nieuws.

Ook mei 2026 gaat niet gehaald worden. Rockstar Games laat weten dat ze nog meer tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die fans verwachten en verdienen. Nog langere wachttijd dus, maar ook een nog betere game als ie uitkomt. De lat komt in elk geval hoog te liggen.

Tweede keer uitstel GTA VI

Al voor de tweede keer uitstel dus voor de game waar geen verkeersregels gelden en waar woke nog geen factor van betekenis is. Grand Theft Auto werd gelanceerd in 1997 en de laatste vijfde release dateert al weer in 2013. Hoog tijd dus voor een vervolg.

GTA VI speelt zich af in Vice City en omstreken. De hoofdpersonages zijn een man en een vrouw en je kunt hem straks spelen op de PlayStation 5, de Xbox Series X en S.

Nog langer wachten dus. En als de NOS dat al als nieuws ziet, dan is het ook écht nieuws. Rockstar mompelt dus iets over kwaliteit wat ons bekend voorkomt… Wat zeiden ze ook alweer de vorige keer bij het uitstel?

Bij elke game die we hebben uitgebracht, is het altijd ons doel geweest om jullie verwachtingen te overtreffen, en Grand Theft Auto VI is daarop geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die jullie verwachten en verdienen. Commentaar Rockstar bij uitstel GTA VI #1

Als Rockstar copy paste doet, dan kunnen wij dat ook. Haal in ieder geval 26 mei 2026 maar uit je agenda en schrijf 19 november 2026 op als nieuwe datum. Benieuwd naar het volgende uitstel van GTA VI en vooral ook naar de uitleg. Tot die tijd, geniet hieronder van de trailer op YouTube, of kijk hem via je PlayStation. Dan heb je in ieder geval alvast een controller in handen en GTA VI op je scherm.

Wordt vervolgd!