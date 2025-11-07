GTA VI: komt van uitstel afstel?

Ken je die van die GTA VI game die
eind 2025 in mei 2026 uitkomt? Die komt voorlopig nog niet…
Er wordt door gamers al heel lang reikhalzend naar uitgekeken, de nieuwste Grand Theft Auto. Hij zou eind dit jaar uitkomen, maar dat werd uitgesteld tot mei 2026. Dat was al een hard gelag voor de gamers, maar vandaag is er nog meer slecht nieuws.
Ook mei 2026 gaat niet gehaald worden. Rockstar Games laat weten dat ze nog meer tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die fans verwachten en verdienen. Nog langere wachttijd dus, maar ook een nog betere game als ie uitkomt. De lat komt in elk geval hoog te liggen.
Tweede keer uitstel GTA VI
Al voor de tweede keer uitstel dus voor de game waar geen verkeersregels gelden en waar woke nog geen factor van betekenis is. Grand Theft Auto werd gelanceerd in 1997 en de laatste vijfde release dateert al weer in 2013. Hoog tijd dus voor een vervolg.
GTA VI speelt zich af in Vice City en omstreken. De hoofdpersonages zijn een man en een vrouw en je kunt hem straks spelen op de PlayStation 5, de Xbox Series X en S.
Nog langer wachten dus. En als de NOS dat al als nieuws ziet, dan is het ook écht nieuws. Rockstar mompelt dus iets over kwaliteit wat ons bekend voorkomt… Wat zeiden ze ook alweer de vorige keer bij het uitstel?
Bij elke game die we hebben uitgebracht, is het altijd ons doel geweest om jullie verwachtingen te overtreffen, en Grand Theft Auto VI is daarop geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die jullie verwachten en verdienen.Commentaar Rockstar bij uitstel GTA VI #1
Als Rockstar copy paste doet, dan kunnen wij dat ook. Haal in ieder geval 26 mei 2026 maar uit je agenda en schrijf 19 november 2026 op als nieuwe datum. Benieuwd naar het volgende uitstel van GTA VI en vooral ook naar de uitleg. Tot die tijd, geniet hieronder van de trailer op YouTube, of kijk hem via je PlayStation. Dan heb je in ieder geval alvast een controller in handen en GTA VI op je scherm.
Wordt vervolgd!
Reacties
audirs3 zegt
met dit tempo kunnen ze er beter een PlayStation 6 game van maken…
O plaat zegt
GTA 5 heeft 3 consoles overleefd. Bij deze zullen het er nog meer zijn.
petroldrinker zegt
Ik verwacht niet dat ie nog komt eerlijk gezegd, en heel eerlijk, het kan mij ook al niet meer boeien met hoelang het duurt en elke keer afstel, nog een jaar wachten…. en dan krijg je het en dan leeft het wss totaal niet op naar de hype die ze zelf genereren door alle aandacht die rockstar en take two eraan geeft….
mennok zegt
De ontwikkelkosten van GTA6 zijn meer dan een miljard en gaan waarschijnlijk zelfs richting de 1,5 miljard dollar. Hij gaat er komen. En niet zo’n beetje ook. Dit gaat het grootste, meest winstgevende spel ooit worden. En ik ben er van overtuigd dat het alle verwachtingen gaat overtreffen. RDR2 kan qua grafics en gameplay nog steeds concurreren met nieuwe spellen. En dat spel is bijna acht jaar oud. En natuurlijk is het jammer dat het later komt, maar dat is voor Rockstar ook geen beslissing die ze zomaar nemen. Ze zullen er een goede redenen voor hebben.
Loek zegt
Het mooie vind ik dat Rockstar er steeds mee weg komt. Volgens mij zijn zowel GTA 5 als Red Dead Redemption II ook meermaals uitgesteld. Maar de hype blijft groot genoeg om ervoor te zorgen dat gamers alsnog reikhalzend uitkijken. Ik ben zelf ook benieuwd, maar het duurt wel echt tergend lang zo.
Ik denk dat dit in het grote plaatje ook de betere keuze is, hoe lang gamers ook moeten wachten nu. Bepaalde games (zoals Cyberpunk 2077) zijn na meermaals uitstellen gewoon op de markt gekomen en het werd toen gezien als één van de slechtste nieuwe games vanwege bugs, instabiliteit en het missen van functies. Terwijl het potentieel zo groot was. Inmiddels schijnt het best speelbaar te zijn na talloze updates, maar de schade is al gedaan. Op deze manier van Rockstar kan je de game zo goed als perfect krijgen (GTA 5 zit 12 jaar na dato ook nog vol met bugs) maar toch ervoor zorgen dat het nog de moeite waard is.
ponnie zegt
Alleen kleuters met een gratificatiestoornis zien uitstel als negatief.
Hebben jullie liever elk jaar een halfbakken spel om over te klagen, of een keer in de 10 jaar een banger.