Amerikanen maken alle McLarens overbodig

Het kan zo simpel zijn.

We kunnen niet de enige zijn die het gamma van McLaren een klein beetje onoverzichtelijk vinden. Met een ratjetoe aan cijfers en letters wordt aangegeven hoe hoog het model in de ladder staat. Denk aan de 570SGT, 675LT een de 720S, bijvoorbeeld. Dan zijn er ook nog projecten als de P1 en de Senna, waar het dan weer niet voor geldt. Om het nog verwarrender te maken, hebben ze allemaal dezelfde 3.8 liter V8 met dubbele turbo’s onder de kap. Het is een beetje als met Frank Zappa: je weet dat het geniaal is, maar omdat het zo abstract is, is het lastig om er een band mee op te bouwen. Ofzo.

Omdat alle McLarens een sportwagen zijn met exact dezelfde motor in het midden, zou je kunnen opteren voor een ‘goedkope’ McLaren. Dat is precies wat olijkerds van Hennessey hebben gedaan. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Een Ford weigeren ze onder handen te nemen (want die is al perfect), maar voor McLarens hebben ze diverse prestatie verhogende kits liggen. In het voorbeeld van vandaag nemen ze een splinternieuwe 600LT onder handen. Dat is de iets scherpere variant van de McLaren 570S.

Hennessey wil er nog niet te veel over loslaten. Helaas lukt dat niet met hun typenamen die de Texaanse tuner hun auto’s geeft, want Hennessey geeft de auto een HPE800 badge. Dat zijn dus 800 kant en klare paarden op je krukas. Aangezien de standaard 600LT al bloedsnel is, zijn de verwachtingen hooggespannen. In een standaard 600LT duurt de 0-100 km/u sprint 2,9 seconden. Van 0-200 km/u duurt slechts 8,2 seconden. We zijn met name benieuwd wat ze van die laatste opgave weten af te snoepen. De kit wordt binnenkort leverbaar voor de 600LT Coupé en de onlangs onthulde 600LT Spider. Naar verluidt gaat de tuningskit een kleine 60.000 dollar kosten. Kost wat, maar dan heb je ook wat.