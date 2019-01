Je kan nog knallen op de AutoBahn!

Ja! Ja! Ja!

De maximumsnelheid op de autosnelwegen in Duitsland zijn al lange tijd onderwerp van discussie. Anno 2019 kan het eigenlijk écht niet meer. De meeste landen hebben tientallen jaren geleden al een limiet voor de snelheidswegen ingevoerd. Met de alsmaar strengere emissie-eisen en groene fatsoenrakkers op de loer, is het slechts een kwestie van tijd voordat er een limiet wordt opgelegd.

Althans, dat leek de algehele consensus te zijn. Vandaag was het de grote dag, echter was de hoop van de Groenen van korte duur. De Bundesregierung verwierp het voorstel namelijk. Volgens de overheid zijn er slimmere manieren om het probleem aan te pakken dan alleen de snelheidslimiet in te voeren. Het voorstel kwam van een werkgroep die zich specifiek bezighoudt met klimaatbehoud in de transportsector.

In Duitsland is men zeer verdeeld. Aan de ene kant is het slecht voor het milieu én de verkeersveiligheid, aan de andere kant, eh, vinden ze het leuk. Onderzoek heeft uitgewezen dat 51% voor een limiet is en 47% tegen. Overigens is het niet zo dat alles limietlood blijft. Veel gebieden (met name in stedelijke omgevingen) hebben al een snelheidslimiet. Ook geldt er een limiet bij alle wegwerkzaamheden, waarvan er enorm veel zijn. Hoe lang er nu nog limietloze stukken AutoBahn zullen blijven is niet direct bekend, maar gezien de kordaatheid waarmee het voorstel is afgewezen lijkt Duitsland nog eventjes het automotive walhalla te blijven.

Fotocredit: @diederik888 via AutoJunk