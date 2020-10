Ruh Roh! Record aantal Corona-gevallen in de Formule 1 - Autoblog.nl

Niet alleen in het Witte Huis en in Chillburg gaat Corona hard viraal. Ook de F1 heeft een recordaantal besmettingen te pakken.

Net als de rest van de wereld wordt ook de Formule 1 dit jaar ernstig geteisterd door het coronavirus. Het begon allemaal met een debacle in Melbourne. Alles en iedereen stond daar klaar om van start te gaan, totdat ongeveer een uurtje voordat de eerste vrije training zou starten opeens de vertwijfeling toesloeg. Drommen fans stonden al bij ‘het hek’, maar het feest ging op het allerlaatste moment niet door. Achteraf misschien maar goed ook: zo konden we nog drie maanden dromen van een spannend seizoen zonder Mercedes-dominatie.

Circus F1

Inmiddels heeft het F1 circus alweer de nodige shows opgevoerd, zij het zonder live publiek op de tribunes. Hoewel, in Italië waren er alweer een paar toeschouwers bij en in Rusland waren het er zelfs een ‘gezonde’ 30.000. We gingen dus al bijna weer terug naar normaal, zo leek het. Maar misschien was het te vroeg om te juichen. Net als in Nederland slaat Corona nu ook in paddock harder dan ooit toe.

Rusland

In de afgelopen week na de GP in Sochi zijn er door de F1 organisatie 1.822 tests uitgevoerd, waarvan er tien positief waren. Klinkt nog niet heel spectaculair, maar het is het grootste wekelijkse aantal vastgestelde besmettingen in de paddock tot nu toe. In de week voorafgaand aan de race werd ook al duidelijk dat F1 journo Will Buxton besmet was. Hij was er niet bij in Rusland.

Corona

De vraag is nu natuurlijk of de aanwezigheid van publiek voor de stijging gezorgd heeft. De FIA wil daar voorlopig echter niks van weten. Volgens de sportbond worden de mensen in de paddock namelijk angstvallig gescheiden gehouden van het publiek. Daarbij wil de FIA benadrukken dat er ‘efficiënt’ is omgegaan met de besmette mensen. Dat klinkt alsof deze gedeporteerd zijn naar de Goelag, maar ze zullen vast goede zorg krijgen:

De aanwezigheid van de fans heeft geen invloed gehad op de situatie, omdat het publiek volgens onze protocollen geen toestemming had om de Formule 1-bubbel te betreden. Met de positieve gevallen is snel en efficiënt omgegaan, zonder dat het impact heeft gehad op het evenement. FIA, vindt publiek bij races wel prettig

We hopen natuurlijk dat de FIA gelijk heeft, zodat we nog een paar mooie races voorgeschoteld krijgen. Maar als de aerosolen in groten getale door de lucht dwarrelen, kan het wel eens tegenvallen…