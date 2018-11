‘Amsterdams parkeertarief van 7,50 haalt niets uit’

Je zou denken dat mensen wel twee keer nadenken voor ze de auto pakken. Nou, dat valt wel mee volgens deskundigen.

Recent werd bekend dat de gemeente Amsterdam de parkeertarieven in het centrum heeft verhoogd. Een uurtje parkeren aan de gracht kost een heftige 7,50 euro per uur. Het stadsbestuur wil de toenemende parkeerdruk tegengaan. Ook ziet de stad liever minder auto’s in het centrum. Dat het ook nog eens een extra centje oplevert is natuurlijk een extraatje. Heus waar.

De prijsverhoging gaat volgens Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool Amsterdam geen effect hebben. Ja, op de portemonnee van de gemeente, maar niet op het verkeer in de stad. De lector City Logistiek (wat een benamingen tegenwoordig) zegt in het FD dat er geen enkele relatie bestaat tussen de parkeertarieven en het verkeer op straat.

Het heeft volgens de lector wel effect op het parkeergedrag van de automobilisten. Zo zal het verkeer hetzelfde blijven, maar zijn de bezoeken veel korter. Ook vreest Ploos van Amstel een toename van het aantal wanbetalers die de gok nemen en niet betalen. De gemeente hoopt dat automobilisten overstappen naar het openbaar vervoer. Er is volgens de lector echter een kans dat veel mensen juist voor een taxi gaan kiezen. Zo blijven er alsnog veel auto’s in de binnenstad, het verschil zit hem dan in het feit dat het kenteken blauw is.

Dat parkeren steeds duurder wordt is aantrekkelijk voor bedrijven en beleggers actief in deze branche. Het kopen van een parkeerplek is immers minder gedoe in vergelijking met het bezitten van een huis. In dat opzicht is parkeren het nieuwe goud, aldus Ploos van Amstel.

