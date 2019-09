Nederlands taxibedrijf zet volop in op elektrisch rijden

Een groot aantal elektrische Vito's wordt in gebruik genomen.

In Nederland is men veel bezig met het verkleinen van uitstoot en vervuiling. Veel mensen en bedrijven zien uitkomst in elektrisch rijden, want waar auto’s rijden, is uitstoot. In binnensteden kan een hoop gewonnen worden door elektrische auto’s, bussen en andere vervoersmiddelen in te zetten. Neem Utrecht. De welbekende Domstad in midden-Nederland is groot en dus vol met scooters, auto’s, bussen en ander door benzine-aangedreven spul. Daarom heeft de stad ook een milieuzone. Goed, om een steentje bij te dragen aan de vermindering van uitlaatgassen, sloegen Wensink Automotive en taxibedrijf Willemsen-de Koning hun handen ineen met een gigantische order voor de Mercedes eVito Tourer.

Anders dan de luxueuze EQV is de eVito eenvoudiger, maar ook goedkoper. Hierdoor kon Willemsen-de Koning zich permitteren om 80 eVito Tourers te bestellen.

De dieselversie van de Vito was de bus die eerst Willemsen-de Koning hielp, voornamelijk bij het vervoeren van kinderen in de binnenstad. Voor stadsritjes is de eVito ideaal, want voor echt grote afstanden is het maximale rijbereik van 186 km niet fantastisch. Door een grote dichtheid aan laadpalen en de relatief kleine afstanden die de eVito’s moeten afleggen, heeft het taxibedrijf er hoogstwaarschijnlijk geen last van. Met 116 pk en 295 Nm, naast een fluisterstille motor, zal de eVito een soepele bus zijn om te besturen: ideaal voor een taxi.

De bijgeleverde afbeeldingen spreken boekdelen. De 80 eVito’s zijn allemaal tegelijkertijd aan WdK geleverd. Een imposant beeld: wij vroegen ons af hoe ze dat hebben aangepakt. Doe zelf de wiskunde maar: als de eVito’s leeg worden geleverd en volgeladen moeten worden naar 41,4 kWh, en dat 80 keer, dan ben je wel even bezig. In reactie daarop meldt Mercedes dat ze niet alle 80 tegelijkertijd klaargemaakt konden worden. Dit heeft als een lopende band plaatsgevonden bij Wensink Emmeloord. De totale tijd die het klaarmaken in beslag nam was een paar weken. Ondertussen heeft Willemsen-de Koning alle eVito’s in ontvangst genomen en is de kans aanwezig dat je ze momenteel in de regio Utrecht tegen het lijf loopt. De eVito is moeilijk te onderscheiden van zijn broer met verbrandingsmotor, daarom zijn die van WdK allemaal voorzien van blauwe eVito-stickers.