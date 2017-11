Barst de elektrische autoverkoop in 2018 los?

Men denkt van wel.

De elektrische auto als alternatief op een conventioneel voertuig. Een scenario dat steeds dichterbij komt. Er is alleen één dingetje: de veelal hoge verkoopprijs.

Elektrisch rijden is nog steeds niet goedkoop. De voertuigen bevinden zich niet in de sector van de voordelige A-segmenters. Hierdoor is de overstap voor veel mensen op dit moment nog ondenkbaar. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck gaat 2018 echter voor een verdubbeling in verkoop zorgen in vergelijking met dit jaar.

Hij verwacht dat er zo’n 15.000 elektrische auto’s zullen worden verkocht. Ongeveer vier procent van de totale autoverkoop. Dit jaar zullen er naar verwachting zo’n 7.000 elektrische auto’s worden verkocht. Van Eijk noemt drie redenen waarom de verkoop gaat toenemen. Namelijk het toenemende aanbod, de aantrekkelijke bijtelling en het feit dat de actieradius van EV’s telkens wordt verbeterd.

Overigens zijn het zelden de consumenten die een nieuwe elektrische auto kopen. De elektrische autoverkoop is voor bijna 90 procent in handen van de zakelijke markt. De lage bijtellingsregel van vier procent loopt nog tot en met 2021.

Een complete omslag gaan we tussen 2020 en 2025 zien. Dan komen de meeste merken met een breed scala aan volledige elektrische modellen. Al die concepts die we nu zien, zoals Mercedes EQ en Volkswagen I.D, krijgen tegen die tijd een productiemodel. Elektrisch rijden voor de consument wordt pas echt interessant als autofabrikanten in het A-segment gaan opereren.