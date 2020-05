Wheelsandmore geeft de Audi RS6 bizar veel pk

Deze door Wheelsandmore aangepakte Audi RS6 heeft zelfs meer kracht dan een Bugatti Veyron!

De nieuwe Audi RS6 is echt een indrukwekkende auto. Een vierdeurs Audi waarin je met je familie genoeg spullen mee kunt nemen op een flinke wintersportvakantie kunt gaan, maar op de Autobahn ook kunt genieten van die heerlijke V8, 600 pk en 800 Nm. Wouter zei het al tijdens zijn rijtest: er valt weinig te klagen als je het op het gas hengst.

Maar wat als je dat nou tóch doet? Als je in je RS6 zelfs sneller wilt zijn dan een RS6? Dan moet je – uiteraard – uitwijken naar tuners. Mansory geeft je 720 pk, ABT zelfs 730 pk. Wheelsandmore doet er echter nog een (gigantische) schep boven op. Ze vervangen praktisch alles wat er te vervangen valt, maar dan krijg je ook maar liefst 1010 pk en (gelimiteerd!) 1250 Nm. Hoe ze dit monster noemen? De @TenTension.

Om die nogal vreemde naam even te negeren: met deze upgrade wordt je familiebak echt extreem snel. En ook iets minder praktisch. Ze halen namelijk alle motoronderdelen weg die ervoor zorgen dat de auto aan de Euronorm voldoet. De katalysator, partikelfilters, dempers, ze worden allemaal in de prullenbak gegooid. Daardoor zal TÜV (en de RDW) je auto niet meer goedkeuren en moet je je heil dus op het circuit vinden.

En dat maakt deze @TenTension wel een beetje vreemd. Het kost geld – 41.932 euro, om (heel) precies te zijn – en maakt je familiebak meteen vrij nutteloos. Althans, als familiebak dan. En als je dan zo graag extreem veel kracht voor op het circuit wil, wil je dan niet liever een coupé, of op z’n minst een sedan?

Het Capristo-uitlaatsysteem voor de Audi RS6 C8 van Wheelsandmore

Dat gezegd hebbende, het blijft natuurlijk wel extreem gaaf dat dit überhaupt kan met de Audi-motor. Wat misschien wel nóg gaver is, is waar de TÜV het wél mee eens is. De @TenTension is namelijk de Stage 5-tuningoptie van Wheelsandmore. Wie voor Stage 4 gaat, krijgt alsnog 965 pk en 1250 Nm, voor ‘slechts’ 33.529 euro. En goedkeuring van de Duitse autoriteiten.

Heb je na het ophoesten van de 185.920 euro die de Avant tegenwoordig kost niet zoveel geld meer over? Dan is er altijd nog het Stage 1-pakket. Daarbij porren ze wat met je ECU en krijg je 710 pk en 920 Nm. Ook een aardige hoeveelheid, toch?

Nul-naar-honderdtijden voor de aangepakte Audi RS6 geeft Wheelsandmore gek genoeg niet. Wat je dus aan al die geïnvesteerde euro’s hebt, is niet geheel duidelijk. Wel zeggen ze ook je onderstel te kunnen aanpassen – wel zo fijn met ruim duizend pk onder je rechtervoet – en hebben ze nieuwe 22 inch-velgen die ze Atom noemen. Een setje van deze velgen – die je op de foto’s in dit stuk ziet – kost 6.300 euro en kan in welke kleur dan ook worden geproduceerd.