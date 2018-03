Aventador van Liberty Walk breekt alle nekken

Vallen er nog mensen voor deze kamikaze-creatie?.

Of de fotograaf heeft een of andere retedikke onthulling aan zich voorbij laten gaan, of iedereen is inmiddels wel een beetje uitgekeken op de creaties van Liberty Walk. Nee, wacht, dat is onmogelijk. Hate it or love it, het Japanse Liberty Walk doet geen onaardige dingen met de bolides die ze in handen krijgen. Toch lijken er niet bijzonder veel journalisten onder de indruk te zijn van de wagen, getuige de relatief lege stand bij de plaatwerkkunstenaar.

Er zijn dan ook niet veel nekken om te breken. Althans, wellicht dat de gevallen slachtoffers allemaal al zijn afgevoerd naar de intensive care. Hoe dan ook, de Aventador van Liberty Walk is in alle opzichten extreem. En laag. Vooral laag. Liberty Walk LB Works gaat niet in op details over hoe laag de bodykit de Aventador precies maakt, maar het lijkt me niet onmogelijk dat de wagen gebruikt zou kunnen worden als een veel te grote, onhandige kaasschaaf.

In dat geval zou het overigens ook direct de duurste kaasschaaf op aarde zijn. Liberty Walk vraagt tenminste 55.520 dollar voor de kit van FRP (Fibre Reinforced Plastic) en zelfs 59.400 voor de kit van CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), en dan rekenen we de prijs van de donor-Aventador nog niet eens mee. Wie het geld ervoor over heeft, kan rekenen op verschillende diffusers rondom de auto, nieuwe voor- en achterbumpers, een aangepaste kofferklep en, niet onbelangrijk, een enorme taartschep. De luidruchtige V12 blijft onaangetast.