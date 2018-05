Dit is de goedkoopste Opel Calibra van Autotrack

Het is moeilijk te geloven, maar bovenstaand plaatje is op geen enkele wijze bewerkt.

Aii, hoezeer missen we auto’s als de Opel Calibra. Vroeger was het tenminste nog een beetje leuk op de parkeerplaats van de Mickey D’s. Om het broodnodige tegenwicht te bieden aan de obligate Golf GTI’s, waren er Corrado’s, Calibra’s, GTV’s, Preludes, MX-3en, Celica’s en ga zo maar even door. Maar helaas, alle huis-tuin-en-keuken merken hebben hun middenklasse coupé’s eruit geschopt. Geen markt meer voor, zo heet het.

Zodoende moet de moderne pet het doen zonder de geneugten van de chique coupé, tenzij men opteert voor een premium Duitser. Maar ja, daar onderscheid je je tegenwoordig ook allerminst mee.

Toch heb je als 18-jarige met een bom duiten in je zak na een lange zomer zwoegen in de kas nog wel een andere optie: je kan natuurlijk nog steeds opteren voor dat oudere werk uit de jaren ’90! Mits je een rijdend exemplaar kan vinden dat niet compleet in de puinpoeier gereden is door je net wat oudere broeders, tenminste.

Deze paarse Calibra is zo’n auto die duidelijk gekoesterd is door een liefhebber. Het betreft een vrij late uit 1997. De Vectra A waarop de sportcoupé baseerde was toen al vervangen door de Vectra B. Afgaande op de foto’s was de auto ooit grijs, maar nu is hij paars aangelopen. Mooi, want paars is de kleur van koningen. Tevens zijn de neus en de achterkant van de auto voorzien van indrukwekkende bewapening. We weten verder weinig van de auto, in de beschrijving staat slechts dat de motor al gemaakt is:

Mooie showauto tekoop in goede staat gaat weg vanwegen niet meer de ruimte voor. Reeds de motor gemaakt.

Prima deal dus lijkt ons, voor slechts 1.500 Euroknallers.