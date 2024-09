Uitslag Formule 1 2024: Norris verschalkt vanaf P17 Verstappen nog in Azerbeidzjan

Gezien de vorm van McLaren lijkt een heuse titelstrijd niet uitgesloten. Maar dan moet Norris wel gaan leveren. Kan hij vanaf P17 de als zesde startende Verstappen vandaag toch nog het leven zuur maken in Azerbeidzjan?

Max Verstappen beleeft tot op heden een F1 seizoen dat ergens doet denken aan dat van Jenson Button in 2009. De Brit won destijds een trits races aan het begin van het seizoen. Later moest hij regelmatig het onderspit delven tegen Red Bull en teammaat Barrichello. Maar het opgebouwde buffertje was voldoende om de titel binnen te slepen.

Voor MV1 lijkt de hoop hetzelfde te zijn. Dat wil zeggen; het liefste zou Red Bull natuurlijk weer ‘gewoon’ gaan winnen. Dat dit later in het seizoen nog gebeurt is natuurlijk niet uitgesloten. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Gisteren in de kwalificatie ging Red Bull misschien iets beter dan in Monza. Maar met P4 en P6 was het nog altijd geen weelde. Zeker niet voor Max Emilian, die voor het eerst sinds Miami 2023 áchter teammaat Perez staat.

Enige voordeel: tweede man in het WK Norris deed het aanzienlijk slechter. Hij bleef gisteren steken in Q1 door een gele vlag. Beter had hij gewoon door kunnen rijden. Dat deed Russell namelijk wel en die mocht zijn vijfde startplek desalniettemin houden. Enfin, Norris heeft zijn werk voor zich vandaag. Eens kijken hoe het zich ontvouwt, in de Grand Prix van Azerbeidzjan editie 2024!

Spoiler alert: eerst de volledige uitslag, hieronder een verslag van de race!!1!

Start

Leclerc en Piastri komen goed weg en behouden positie, maar de Red Bulls gaan meteen in de vooruit. Perez pakt P3 af van Sainz, Verstappen grist P5 uit handen van Russell. Stroll blijkt bij het opkomen van het rechte stuk een lekke band te hebben. Dit zorgt voor een aantal auto’s die chaotisch de lange slipstream aanvangen richting bocht 1. Norris profiteert en klimt op naar P12. Later gaat LN4 ook snel door naar P10, maar dan zit hij achter de Williamsen en die zijn moeilijker te verslaan.

Verstappen is dan de eerste van de toppers die de pit opzoekt. Hij komt achter Ricciardo weer naar buiten op P10. Daar maakt hij snel werk van. Toch zie je wat track position voor een verschil maakt als Perez een ronde later stopt. Die komt namelijk achter Norris de baan op in zesde positie.

Norris houdt dan op verzoek van het team Perez op in de tweede sector en dat maakt alle verschil voor Piastri. Die houdt namelijk nét zijn positie ten opzichte van de Mexicaan. Zonder het gemanipuleer was dat vrijwel zeker niet gebeurd. Als Leclerc stopt komt hij achter teammaat Sainz weer de baan op als tweede. Het voordeel voor de Monegask is dat Albonio is doorgereden op harde banden. De Britse Thai fungeert eventjes als buffer tussen hem en Piastri plus Perez.

Als Sainz stopt is ook de leiding van de race weer in handen van Charles, hoewel hij Piastri nu wel in zijn nek heeft. Sainz komt als zesde terug op de baan, voor onze held Max. PIA gaat dan LEC voorbij op het rechte stuk voor de leiding. Opnieuw blijkt hier dat hele kleine verschillen het euhm…verschil maken. Verstappen die er net niet doorheen komt, Norris die Perez even ophoudt. En biem, je hebt een hele andere race te pakken dan je anders zou hebben.

Mid Race

Leclerc komt tot een ontnuchterende conclusie. Ofwel Piastri en Perez pushen als een malle, ofwel ze hebben meer grip dan de Ferrari op de harde banden. We hebben al eens vaker gezien dat de rode bolide dat harde rubber niet zo graag lust. Wel blijft LEC mooi in de slipstream van Piastri, die dus voortdurend onder druk staat.

Hetzelfde geldt voor teammaat Norris, die nu Verstappen op nieuwere banden in zijn nek heeft. Sainz is er al voorbij gepiept, maar NOR maakt zich extreem breed jegens onze held. Die vervolgens klaagt over het niet werken van zijn remmen. Sainz is dan inmiddels alweer vijf seconden weggereden bij MV1. Zo werkt dat.

Leclerc lijkt nu een beetje te spelen met zijn prooi Piastri. Al zal hij niet waarderen dat die laatste hem op het rechte stuk dwingt buitenom te gaan. De Ozzie verdedigt zich met hand en tand. Het lijkt echter alsof de Monegask iets meer snelheid in zijn Fezza heeft dan wel dat team rood later in de stint toch iets beter omgaat met de banden. Dat is op zich logisch: de auto krijgt de banden wellicht iets minder snel op temperatuur, maar daar staat dan tegenover dat de banden iets langer heel blijven.

Bij Perez is het lastig inschatten of hij een beetje moet afhaken of weer ouderwets naar zijn banden aan het fluisteren is. Als Leclerc Piastri nog een keer aanvalt in ronde 32, zit Checo opeens toch weer op drie tienden van Charles. Hij zit dus te loeren op zijn kans. Bij Mercedes hebben ze de luxe overduidelijk überhaupt niet om de banden zachte woordjes toe te spelen. Hamilton is nergens en ook Russell maakt geen grote indruk op de rest van de top-10.

En dan toch. Verstappen klaagt steen en been over zijn RB20 en wordt voorbij gestoken door Russell. Het loopt weer niet lekker bij de Nederlander. Zijn voordeel is dat Norris nog terug gaat vallen als die stopt. Misschien zelfs tot achter Alonso, Colapinto en Hulkenberg op P8, P9 en P10.

Vooraan is het probleem voor Leclerc dat hij iets minder mechanische grip lijkt te hebben. Zodoende heeft hij elke ronde maximaal 1 kans: einde rechte stuk. Op de stukken daarna, komt Piastri elke keer beter de bocht uit. Zelfs na een verdedigende actie van PIA, kan LEC niet profiteren op de rechte stukken na de eerste respectievelijk tweede knik.

Finish

Norris komt binnen bij het ingaan van ronde 38 van 51. Met snelle ronden aan het einde van zijn stint, valt de schade mee. Hij komt 15 seconden achter Max weer de baan op. Zou hij de Nederlander nog kunnen pakken met nieuw rubber?

Piastri ontsnapt met vijf ronden te gaan aan Leclerc. Het is dan aan Perez om nog wat te forceren. Maar binnen no-time is de Ozzie ruim twee seconden weg. Norris haalt ondertussen toch nog Max in voor P6. Dat betekent twee punten extra voor de Brit, maar ook twee punten minder voor Verstappen. En een mentale dreun voor het kampioenschap. Tegelijkertijd zal Norris weten dat er veel meer inzat, gezien Piastri wint.

Perez valt dan nog Leclerc aan voor P2, maar die verdedigt zo hard dat Sainz de Mexicaan inhaalt. Dat zit niet lekker bij Checo, die er alles aan doet om de plek terug te pakken. Dat leidt tot een forse biem. Zowel Sainz als Checo liggen eruit. Russell gaat naar P3, Norris naar P4 en Verstappen naar P5.

Alonso voert de tweede helft van de top-10 aan, voor Albon en Colapinto. Een goede dag voor Williams dus. Hamilton en Bearman maken de top-10 compleet. Hulkenberg piest net naast de pot en wordt dus niet alleen in de kwalificatie maar ook in de race verschalkt door zijn onervaren teammaat.

Er zijn gewoon geen saaie races dit jaar. Behalve Monaco dan. Volgende week verder in Singapore!