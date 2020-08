Stand na GP Spanje 2020 en zes dingen die opvielen

De GP van Spanje was een lekker snoozefest. Maar welke dingen vielen ons op? Daarom hier de stand na GP Spanje 2020!

Het was weer een ware slijtageslag gisteren. De warme zon, de eerste middagpilsjes en een slaaptekort zorgden ervoor dat miljoenen Formule 1-fans het gevecht met hun slaapleden aan het verliezen waren. Van een beleefd dutje tot een heftig geronk: om 17:00 was er een volkslied voor Lewis Hamilton. F1 supporters verdienen heel erg veel steun, want na 5 jaren dominantie van Schumacher hebben we nu de jaren van dominantie van Hamilton.

Enfin, de versnelde optocht van gisteren was een samenvatting nog niet waard. Althans, op het eerste gezicht. Wanneer we ons iets meer verdiepen konden we toch tot zes open deuren, eh, conclusies komen:

Spanje mag van de kalender

Formule 1 is een race waarbij het de bedoeling is dat auto’s tegen elkaar racen. Daarbij is het essentieel dat er ingehaald moet kunnen worden. Amerikanen begrijpen dat als geen ander: op een oval kan er bijna overal ingehaald worden. De F1 is bijna hautain door Barcelona op de kalender te houden. Op deze baan is een interessante F1-race tegenwoordig zo goed als onmogelijk. De baan moet echt ingrijpend worden verbeterd, wil je hier interessante races organiseren.

Het verschil met de top 3 en iedereen erachter is te groot

Aan het einde waren maar drie coureurs in dezelfde ronde: Hamilton, Verstappen en Bottas. De rest was op een ronde gereden. Nu is de F1 een sport waarbij er altijd bepaalde teams structureel beter presteren, maar dit gaat gewoon nergens meer over. Voor de kijkers is deze situatie niet gewenst, maar voor de fabrikanten nog minder. Zeker in een tijd dat fabrikanten onzeker zijn of deelname aan een miljoenenverslindende sport wel zo verstandig is, is de raceserie onaantrekkelijker dan ooit.

Hamilton mag de titel nu al hebben

Het is moeilijk om niet zuur te zijn. Het is bijzonder knap dat Hamilton wederom het seizoen weet te domineren. Het verschil tussen hem en Bottas is enorm. In de kwalificatie viel het verschil mee, maar tijdens de race blijft het enorm. Dat de FIA de regels niet verandert en de teams constant voort moeten borduren op de oude filosofie, betekent dat er ook niet veel zal veranderen. Of Red Bull moet ook de Racing Point tactiek gaan toepassen volgend jaar. Voor Hamilton zit er niets anders op dan zo hard mogelijk gaan en alle records aan diggelen rijden.

Er is wel degelijk spanning omtrent Vettel

Voor de personen die F1TV hebben, kijk de race van Vettel vanuit de cockpit met de boordradio aan. Natuurlijk is het voor Ferrari ook heel erg frustrerend, maar hoe de Duitser werd toegesproken was niet vrij van spanning. De passief-agressieve suggesties, de constante ‘bemoedering’ over slijtage en de reacties van Vettel spreken voor zich. De keuze voor Vettel om buiten te blijven en zo veel mogelijk auto’s op te houden, bleek een juiste. Vorig jaar was een P7 bijzonder matig geweest voor Ferrari, maar anno 2020 is het een keurig resultaat.

Racing Point on point!

Eindelijk heeft Racing Point zijn favorietenrol waar kunnen maken. Eindelijk. Met een vierde en vijfde positie scoorden ze het maximale. Het enige nadeel is dat het verschil met de rest enorm groot is. Het verschil was meer dan een minuut met het podium. Dus ook al weet Racing Point 1 seconde racepace te winnen per ronde, dan nog waren ze derde gebleven. Maar vergeet niet dat Racing Point vorig jaar een paar hele zware races hadden. Het team lijkt beter zijn draai te vinden met hun ‘pakket’. De auto geeft dermate veel vertrouwen dat zelfs Stroll er mooie moves mee weet te maken.

Verstappen heeft een betere teammaat nodig

Nee, we gaan niet afgeven op Albon. De Britse Thai kwam vorig jaar als Rookie binnen bij Toro Rosso en zo goed als hij kan probeert hij de rol van tweede man in te vullen. Zonder succes, hij komt niet eens in de buurt. Maar Red Bull heeft gewoon een goede tweede coureur nodig. Het zou ze meer vrijheid verschaffen op tactisch gebied. Niet in de minste plaats om de tweede coureur in te zetten als ‘rijdende chicane’. In dit geval mocht Albon de witte banden ‘testen’ tijdens racepace alvorens er besloten werd, welke banden Verstappen ging krijgen. Maar je wilt scoren met een tweede coureur, niet testen tijdens de races.

Rijderskampioenschap

Max Verstappen verstevigt zijn tweede positie in het kampioenschap, maar het gat is niet enorm. Zeker niet omdat Bottas nog op het laatst puntje kon sprokkelen door de snelste ronde op zijn naam te zetten. Stroll is indrukwekkend zesde! Vettel kan een klein sprongetje maken.

Stand rijderskampioenschap na GP van Spanje 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 132 2 Verstappen Red Bull 95 3 Bottas Mercedes 89 4 Leclerc Ferrari 45 5 Stroll Racing Point 40 6 Albon Red Bull 40 7 Norris McLaren 39 8 Pérez Racing Point 32 9 Sainz McLaren 23 10 Ricciardo Renault 20 11 Vettel Ferrari 16 12 Ocon Renault 16 13 Gasly Alpha Tauri 14 14 Hulkenberg Racing Point 6 15 Giovinazzi Alfa Romeo 2 16 Kvyat Alpha Tauri 2 17 Magnussen Haas 1 18 Räikkönen Alfa Romeo 0 19 Latifi Williams 0 20 Russell Williams 0 21 Grosjean Haas 0

Constructeurskampioenschap

Hier zien we dat verrek, Mercedes vooraan staat! Je ziet dus tevens hoe belangrijk het is om een goede teammaat te hebben, want bij Red Bull komen 95 van de 135 punten van Verstappen. Het verschil met de rest is gewoon te groot, maar wel spannend. Zeker tussen McLaren, Racing Point en Ferrari. Renault volgt op gepaste afstand en de rest doet mee voor spek en bonen, helaas. Dankzij het puike optreden van Racing Point staat De Roze Brigade nu 3e!

Stand constructeurskampioenschap na GP Spanje 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 221 2 Red Bull 135 3 Racing Point 63 4 McLaren 62 5 Ferrari 61 6 Renault 36 7 Alpha Tauri 16 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Om in te schatten hoe goed een coureur is, is het rijderskampioenschap niet de enige graadmeter. Integendeel. Als we kijken naar het kwalificatieduel zien we dat diverse coureurs de overhand hebben op hun teamgenoot. Opmerkelijk: bij geen enkel team houden de coureurs elkaar in evenwicht. Oh ja, het laatste wat je wilt worden is HR-manager worden bij Red Bull, want zowel voor het A-team als het B-team wordt de tweede coureur om de oren geslagen.

Onderlinge stand kwalificatieduel sinds de GP van Spanje 2020

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (4) Bottas (2) Ferrari Leclerc (4) Vettel (2) Red Bull Verstappen (6) Albon (0) McLaren Norris (4) Sainz (2) Renault Ricciardo (5) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (6) Kvyat (0) Racing Point Stroll (2) Perez (2) Racing Point Stroll (1) Hükenberg (1) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (2) Haas Magnussen (4) Grosjean (2) Williams Russell (5) Latifi (1)

Snelste raceronde

Voor lange tijd stond de snelste raceronde op naam van Hamilton. Aan het einde wist hij nog even anderhalve seconde per ronde te versnellen, wat aangeeft dat de marges enorm waren. Maar toen duidelijk werd dat Bottas niet voorbij kon komen aan Verstappen, mocht hij naar binnen voor vers rubber, om zo de achterstand enigszins te beperken. Het is de eerste keer dat Bottas een punt voor de snelste ronde op zijn naam mocht zetten.

Onderlinge stand snelste raceronde na GP van Spanje 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 2 Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Bottas Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Nee, het was niet de coureur die binnenkort meer overwinningen op zoek heeft dan Michael Schumacher. Nee, het was de bescheiden wederopstanding van Vettel die de mensen deed inspireren. Verstappen kwam op een tweede plaats. Hamilton derde.

Onderlinge stand Driver of the Day na de GP van Spanje 2020

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 2 Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1 Hamilton Mercedes 1 Vettel Ferrari 1

Heeft de AB redactie de GP van Spanje 2020 goed voorspeld?

Tsja, als er drie coureurs zijn die uiteindelijk iedereen op een ronde rijden, is het niet moeilijk gokken. Michael was de enige die dacht die Albon het goed ging doen. Toch pakt de hoordredacteur de meeste punten, want Hamilton en Verstappen had hij op de goede positie.

Onderlinge stand na GP Spanje 2020

AB redacteur Punten Michael 36 Jaap 31 Wouter 28

Deze races zijn al verreden:

Deze races gaat Hamilton nog winnen:

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

De eerste meters voor de GP van België 2020 worden vrijdag 28 augustus verreden om 11:00.