WTF: afgebrande Maybach heeft hagelnieuwe velgen

Je moet iets verzinnen om er nog uit te kunnen springen.

In het midden van de Nevadaanse zandbak zijn deze week talloze merkwaardige bolides te vinden. Op de SEMA Show in Las Vegas worden uitbundige projecten van gevestigde autofabrikanten, tuners en producten van de nichemarkt tentoongesteld. Hoewel het anno 2018 lastiger dan ooit blijkt om met een daadwerkelijk verbazingwekkend product op de proppen te komen, is het Forgiato duidelijk gelukt.

In aanloop naar de SEMA Show probeerde de oprichter van de velgenfabrikant zijn fans al op te warmen, door aan te kondigen dat zij “the most lit car” meenamen naar het feest in het gokparadijs. Dit was een vrij verhullende uitspraak, zo blijkt inmiddels. Forgiato had op zijn stand namelijk een volledig afgefikte Maybach S-Klasse geplaatst, met daaronder een viertal gloednieuwe 22″ Orologio-velgen.



Credit: CRC Automotive via Instagram

Het moge duidelijk zijn dat er op deze velgen na helemaal niets aan de verloren Mercedes-Maybach is gedaan. In tegenstelling tot sommige onthullingen van Forgiato heeft deze peperdure, doch vrij waardeloze S-Klasse geen enkele andere aanpassingen ondergaan. More is less, zo bewijst het in Los Angeles gevestigde bedrijf.

Beeld: Forgiato via Instagram