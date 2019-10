Atlas Cross Sport is Volkswagen’s X6-tegenhanger

Mooi? Wen er maar niet aan, want hij zal niet buiten de VS treden.

Het arsenaal van Volkswagen wat we hier in Europa zien is goed gevuld. Dat betekent echter niet dat het Duitse merk niet meer in de aanbieding heeft wat wij niet krijgen. In China ziet het assortiment er weer heel anders uit. En ook een paar graden naar het westen krijgt men andere Volkswagens dan wij. In de VS hebben ze dan wel minder VW’s dan wij, ze hebben toch een paar auto’s die wij dan weer niet krijgen. Eén daarvan is de overtreffende trap van de Tiguan en Touareg: de Atlas. Deze grote zevenzitter is voor ons geen groot gemis: de Touareg is al veel te groot. En als je veel kinderen hebt, hoef je niet verder te kijken dan de ook al vrij grote Tiguan Allspace. Kortom: die missen we niet.

Daarentegen moeten we zeggen dat een nieuwe versie van de Atlas die vandaag onthuld werd onze interesse wel wekt. Dit is de Volkswagen Atlas Cross Sport. Het hele praktische aspect wordt vervangen door een aflopende daklijn: een soort SUV Coupé dus. De auto maakt deel uit van een nieuwe strategie voor Volkswagen USA: er komt ook een model als deze voor de Tiguan. Misschien dat wij die wel krijgen?

Anyway, de Sport Cross dus. Zie het als de Audi Q8 van Volkswagen. Qua styling is de auto te onderscheiden van de Atlas door de grote grille en anders ontworpen koplampen. Het is niet een Atlas waar ze de zaag in hebben gezet: het is daadwerkelijk een anders ontworpen auto. Een mooi karakteristiek puntje zijn de nieuwe achterlichten: het nieuwe R-logo van Volkswagen debuteert niet alleen als badge op de Atlas CS, ook als lichtsignatuur in de achterlichten. Met het R-Line-pakket krijg je je gebruikelijke rits sportieve goodies voor de Cross Sport. Grotere velgen, sportievere bumpers, etc.

Qua motor krijg je de welbekende 2.0 TFSI viercilinder of een 276 pk sterke V6. Beide zijn beschikbaar met 4MOTION-vierwielaandrijving. Om Volkswagen helemaal in Amerikaanse sferen te krijgen, is de Atlas niet alleen enkel daar beschikbaar, ook wordt hij daar gebouwd. Prijzen worden later bekend. Iets voor Europa, deze X6-achtige Volkswagen?