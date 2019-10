Ook Volkswagen R krijgt een spinsplinter nieuw logo

Zijn ze weer helemaal bij de tijd daar!

Het is het ultieme label van Volkswagen, ‘R’. Deze divisie, onder leiding van goeroe Jost Capito, is verantwoordelijk voor de smakelijke en sportieve modellen, zoals de Golf R, alhoewel wij vermoeden dat de meeste centen worden verdiend aan bumperpakketjes en velgen. De R-modellen zorgen voor een sportiever merkimago en zijn zeker de moeite waard voor de gene die net dat beetje meer wil.

We hebben groots nieuws over deze afdeling, want in navolging van Volkswagen heeft de R-divisie nu ook een nieuw logo! Het logo is platter en het lettertype is dunner. Het moet er voor zorgen dat het logo nog individueler, exclusiever, en specialer oogt. Het het doet ondergetekende denken aan het Volvo R-logo van weleer.

Het logo wordt binnenkort toegepast op de enige drie ‘R’-modellen die Volkswagen bouwt: de Golf R, Golf R Estate en de T-Roc R. Alledrie worden deze auto’s aangedreven door een 2.0 TSI motor met een slordige 300 pk en 400 Nm en zijn ze voorzien van een DSG-transmissie en vierwielaandrijving.

Maar zoals gezegd, de verkoop van ‘R Line’-modellen is waarschijnlijk nog belangrijker. Het nieuwe logo wordt dan ook voor het eerst toegepast op de nieuwe Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line. Dit is een ‘coupé’ op basis van de VW Atlas, een middelgrote SUV die speciaal voor de Amerikaanse gebouwd is ontworpen. De lancering voor die auto staat gepland voor 11 oktober.

Wanneer de andere modellen de nieuwe logo’s zullen krijgen is niet helemaal duidelijk. Wij gokken op het begin van het nieuwe jaar. Of er meer R-modellen bijkomen is eveneens nog niet bekend. Er gaan geruchten over een Arteon R (met 400 pk sterke VR6 turbo) en een Touareg R, maar die kans lijkt ons klein. Ze schurken dan wel heel dicht tegen de producten van concerngenoot Audi aan en de grotere R-Modellen waren niet echt een succes. Maar eerlijk is eerlijk: een Arteon R klinkt als muziek in de oren. Aan de andere kant van het spectrum: een Volkswagen ID.3 R lijkt waarschijnlijker.

